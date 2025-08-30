Литва посилила кордон із Росією та Білоруссю — що відомо
Світ
Литва посилила кордон із Росією та Білоруссю — що відомо

Литва
Цього тижня литовські солдати інженерного батальйону імені полковника Юозаса Віткуса посилили кордон на низці невикористовуваних пунктів пропуску з Білоруссю та Росією.

  • Литва посилила кордон з Росією та Білоруссю, встановивши “зуби дракона” на неробочих пунктах пропуску.
  • Дії литовських солдатів є частиною стратегічного плану заходів, спрямованих на зменшення можливостей в’їзду військової техніки на територію країни.

Литва встановила “зуби дракона” на кордоні з РФ і РБ

Про це повідомили у Збройних силах Литви.

Бійці інженерного батальйону імені полковника Юозаса Віткуса встановили «зуби дракона» на неробочих пунктах пропуску: на кордоні з Білоруссю — це «Шумскас», «Лаворішкес», «Райгардас», «Латежеріс», на кордоні з Росією — «Романішкес», та в деяких інших районах.

У Збройних силах зазначили, що ці дії не пов’язані з російсько-білоруськими навчаннями «Захід». Вони є частиною довгострокового плану заходів, які зменшать можливості в’їзду військової техніки на територію Литви з Білорусі та Росії.

Литовські військові продовжать оцінку інших важливих прикордонних районів.

