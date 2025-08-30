Литва посилила кордон із Росією та Білоруссю — що відомо

Цього тижня литовські солдати інженерного батальйону імені полковника Юозаса Віткуса посилили кордон на низці невикористовуваних пунктів пропуску з Білоруссю та Росією.
Головні тези:
- Литва посилила кордон з Росією та Білоруссю, встановивши “зуби дракона” на неробочих пунктах пропуску.
- Дії литовських солдатів є частиною стратегічного плану заходів, спрямованих на зменшення можливостей в’їзду військової техніки на територію країни.
Литва встановила “зуби дракона” на кордоні з РФ і РБ
Про це повідомили у Збройних силах Литви.
У Збройних силах зазначили, що ці дії не пов’язані з російсько-білоруськими навчаннями «Захід». Вони є частиною довгострокового плану заходів, які зменшать можливості в’їзду військової техніки на територію Литви з Білорусі та Росії.
Литовські військові продовжать оцінку інших важливих прикордонних районів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-