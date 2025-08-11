Лютий вовк-2025. Литва розпочала військові навчання поблизу кордону з Білоруссю

У Литві з 11 по 22 серпня пройдуть військові навчання "Aršus vilkas 2025" ("Лютий вовк-2025") у районах неподалік від кордону з Білоруссю.
Головні тези:
- Литва здійснює військові навчання “Лютий вовк-2025” на кордоні з Білоруссю.
- Навчання проводить батальйон “Geležinis Vilkas” імені великого князя Литовського Альгірдаса.
- Участь у навчаннях беруть близько 350 військовослужбовців та 50 одиниць техніки.
Литва розпочала військові навчання “Лютий вовк-2025”
Про це повідомила армія Литви.
Навчання організовує батальйон "Geležinis Vilkas" ("Залізний вовк") піхотної бригади імені великого князя Литовського Альгірдаса. Вони відбудуться у Варенському районі, що межує з Білоруссю, та на полігоні Гайжюнай.
Очікується, що в навчаннях візьмуть участь близько 350 військовослужбовців і 50 одиниць техніки.
Під час навчань будуть використовувати імітаційні боєприпаси та піротехнічні заряди. Крім того, військова техніка буде інтенсивно пересуватися по дорогах Варенського району.
Нагадаємо, останнім часом до Литви через Білорусь почали залітати військові дрони. 1 серпня після кількох днів пошуків майже у центрі країни виявили російський дрон. Генеральна прокуратура заявила, що у тому безпілотнику містився вибуховий заряд.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-