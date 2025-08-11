Лютий вовк-2025. Литва розпочала військові навчання поблизу кордону з Білоруссю

У Литві з 11 по 22 серпня пройдуть військові навчання "Aršus vilkas 2025" ("Лютий вовк-2025") у районах неподалік від кордону з Білоруссю.

Про це повідомила армія Литви.

Навчання організовує батальйон "Geležinis Vilkas" ("Залізний вовк") піхотної бригади імені великого князя Литовського Альгірдаса. Вони відбудуться у Варенському районі, що межує з Білоруссю, та на полігоні Гайжюнай.

Очікується, що в навчаннях візьмуть участь близько 350 військовослужбовців і 50 одиниць техніки.

У перший тиждень навчання піхотна рота і штаб батальйону передислокуються у Варенський район, де відточуватимуть оборонні операції в населених пунктах з використанням піхотних бойових машин "Вілкас" та іншої бойової техніки батальйону. У другий тиждень навчань на полігоні в Гайжюнай підрозділи проводитимуть бойові стрільби на рівні роти. Поширити

Під час навчань будуть використовувати імітаційні боєприпаси та піротехнічні заряди. Крім того, військова техніка буде інтенсивно пересуватися по дорогах Варенського району.