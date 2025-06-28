Чотири країни НАТО проводять масштабні військові навчання на Рейні

28 червня військові підрозділи з чотирьох країн НАТО провели велике перекидання військ і важкої техніки через річку Рейн у Німеччині в ході спільних навчань.
Головні тези:
- Чотири країни НАТО провели масштабні військові навчання на Рейні в Німеччині, у яких взяли участь близько 1200 солдатів і 500 одиниць техніки.
- У рамках навчань було побудовано поромні переправи через Рейн з метою забезпечення переправи через водний шлях.
У Німеччині проходять військові навчання НАТО
За даними Бундесверу, в 14-денних навчаннях, які повинні завершитися в кінці наступного тижня, беруть участь близько 1200 солдатів і 500 одиниць техніки.
Під час "Великого переходу" в Калкарі сили німецько-британського 130-го мостобудівного батальйону з Міндена були посилені голландською та італійською ротами.
Завдання полягало в тому, щоб після декількох днів ретельних приготувань і розвідки побудувати поромні переправи за допомогою власних систем для забезпечення переправи через водний шлях.
Бундесвер попередив глядачів про необхідність дотримуватися безпечної відстані від транспортних засобів.
Як відомо, Польща готує власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад".
Повідомляли також, що Фінляндія з 16 по 27 червня вперше приймала тристоронні військові навчання Arctic Trident, в яких брали участь повітряні сили трьох великих країн НАТО.
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