Четыре страны НАТО проводят масштабные военные учения на Рейне

28 июня военные подразделения из четырех стран НАТО провели большой переброс войск и тяжелой техники через реку Рейн в Германии в ходе совместных учений.
Главные тезисы
- Четыре страны НАТО провели масштабные военные учения на реке Рейн в Германии, в которых участвовали около 1200 солдат и 500 единиц техники.
- Учения включали построение паромных переправ через реку Рейн для обеспечения безопасного перехода войск через водный путь.
- Бундесвер и роты из разных стран участвовали в учениях, проводя переброс войск через реку и готовясь к переправе через реку Везер.
В Германии проходят военные учения НАТО
По данным Бундесвера, в 14-дневных учениях, которые должны завершиться в конце следующей недели, участвуют около 1200 солдат и 500 единиц техники.
Во время "Великого перехода" в Калкаре силы немецко-британского 130 мостостроительного батальона из Миндена были усилены голландской и итальянской ротами.
Задача заключалась в том, чтобы после нескольких дней тщательных приготовлений и разведки построить паромные переправы с помощью собственных систем для обеспечения переправы через водный путь.
Бундесвер предупредил зрителей о необходимости соблюдать безопасное расстояние от транспортных средств.
Как известно, Польша готовит свои военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад".
Сообщалось также, что Финляндия с 16 по 27 июня впервые принимала трехсторонние военные учения Arctic Trident, в которых участвовали воздушные силы трех крупных стран НАТО.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-