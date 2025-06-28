Четыре страны НАТО проводят масштабные военные учения на Рейне

28 июня военные подразделения из четырех стран НАТО провели большой переброс войск и тяжелой техники через реку Рейн в Германии в ходе совместных учений.

В Германии проходят военные учения НАТО

По данным Бундесвера, в 14-дневных учениях, которые должны завершиться в конце следующей недели, участвуют около 1200 солдат и 500 единиц техники.

Во время "Великого перехода" в Калкаре силы немецко-британского 130 мостостроительного батальона из Миндена были усилены голландской и итальянской ротами.

Задача заключалась в том, чтобы после нескольких дней тщательных приготовлений и разведки построить паромные переправы с помощью собственных систем для обеспечения переправы через водный путь.

После Рейна в ближайшие дни запланирован еще один переход через реку Везер в районе Гамельна в Нижней Саксонии. Поделиться

Бундесвер предупредил зрителей о необходимости соблюдать безопасное расстояние от транспортных средств.

Как известно, Польша готовит свои военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад".

Сообщалось также, что Финляндия с 16 по 27 июня впервые принимала трехсторонние военные учения Arctic Trident, в которых участвовали воздушные силы трех крупных стран НАТО.