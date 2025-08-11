Лютый волк-2025. Литва начала военные учения вблизи границы с Беларусью

В Литве с 11 по 22 августа пройдут военные учения "Aršus vilkas 2025" ("Лютый волк-2025") в районах недалеко от границы с Беларусью.

Литва начала военные учения "Лютый волк-2025"

Об этом сообщила армия Литвы.

Обучение организует батальон "Geležinis Vilkas" ("Железный волк") пехотной бригады имени великого князя Литовского Альгирдаса. Они состоятся в граничащем с Беларусью Варенском районе и на полигоне Гайжюнай.

Ожидается, что в учениях примут участие около 350 военнослужащих и 50 единиц техники.

В первую неделю обучения пехотная рота и штаб батальона передислоцируются в Варенский район, где будут оттачивать оборонные операции в населенных пунктах с использованием пехотных боевых машин "Вилкас" и другой боевой техники батальона. Во вторую неделю учений на полигоне в Гайжюнай подразделения будут проводить боевые стрельбы на уровне роты.

Во время учеб будут использовать имитационные боеприпасы и пиротехнические заряды. Кроме того, военная техника будет интенсивно передвигаться по дорогам Варенского района.