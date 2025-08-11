Лютый волк-2025. Литва начала военные учения вблизи границы с Беларусью

В Литве с 11 по 22 августа пройдут военные учения "Aršus vilkas 2025" ("Лютый волк-2025") в районах недалеко от границы с Беларусью.
Главные тезисы
- Литва начала военные учения “Лютый волк-2025” в районах недалеко от границы с Беларусью.
- Учебы проводит батальон Geležinis Vilkas имени великого князя Литовского Альгирдаса.
- Около 350 военнослужащих и 50 единиц техники принимают участие в учениях.
Литва начала военные учения "Лютый волк-2025"
Об этом сообщила армия Литвы.
Обучение организует батальон "Geležinis Vilkas" ("Железный волк") пехотной бригады имени великого князя Литовского Альгирдаса. Они состоятся в граничащем с Беларусью Варенском районе и на полигоне Гайжюнай.
Ожидается, что в учениях примут участие около 350 военнослужащих и 50 единиц техники.
Во время учеб будут использовать имитационные боеприпасы и пиротехнические заряды. Кроме того, военная техника будет интенсивно передвигаться по дорогам Варенского района.
Напомним, в последнее время в Литву через Беларусь начали залетать военные дроны. 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре страны был обнаружен российский дрон. Генеральная прокуратура заявила, что в том беспилотнике находился взрывной заряд.
