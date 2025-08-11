Лютый волк-2025. Литва начала военные учения вблизи границы с Беларусью
Лютый волк-2025. Литва начала военные учения вблизи границы с Беларусью

учения
Источник:  Delfi

В Литве с 11 по 22 августа пройдут военные учения "Aršus vilkas 2025" ("Лютый волк-2025") в районах недалеко от границы с Беларусью.

Об этом сообщила армия Литвы.

Обучение организует батальон "Geležinis Vilkas" ("Железный волк") пехотной бригады имени великого князя Литовского Альгирдаса. Они состоятся в граничащем с Беларусью Варенском районе и на полигоне Гайжюнай.

Ожидается, что в учениях примут участие около 350 военнослужащих и 50 единиц техники.

В первую неделю обучения пехотная рота и штаб батальона передислоцируются в Варенский район, где будут оттачивать оборонные операции в населенных пунктах с использованием пехотных боевых машин "Вилкас" и другой боевой техники батальона. Во вторую неделю учений на полигоне в Гайжюнай подразделения будут проводить боевые стрельбы на уровне роты.

Во время учеб будут использовать имитационные боеприпасы и пиротехнические заряды. Кроме того, военная техника будет интенсивно передвигаться по дорогам Варенского района.

Напомним, в последнее время в Литву через Беларусь начали залетать военные дроны. 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре страны был обнаружен российский дрон. Генеральная прокуратура заявила, что в том беспилотнике находился взрывной заряд.

