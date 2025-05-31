Военные НАТО на учениях отработали "битву за Гостомель" — как это было

В Финляндии состоялись совместные военные учения польских и финских войск в рамках обширной тренировочной кампании НАТО. В частности, военные двух стран отработали методы захвата вражеского аэродрома и способы противодействия такому захвату на примере битвы за Гостомель в феврале-марте 2022 года.

Битва за Гостомель стала частью тренировок НАТО

Во время учений "Живая сабля" "красная команда" в составе польских воздушно-десантных подразделений и финских войск выполнила тактическую десантную операцию на взлетно-посадочной полосе в лесу. Десантники быстро захватили стратегически расположенный аэродром, стремясь удержать его, чтобы он стал воздушными воротами для опрокидывания в этот район дополнительных сил пехоты и тяжелого вооружения.

"Синяя команда", состоявшая исключительно из финских войск, имела целью сдержать "красную команду" и в конце концов вернуть аэродром под свой контроль. Поделиться

У Финляндии нет собственных воздушно-десантных подразделений, поэтому привлечение к этим учениям настоящих десантников из состава польской армии стало полезным опытом к армии-новичку в составе НАТО.

В разговоре с Business Insider полковник финской армии Матти Хонко признал, что проведение воздушно-десантных операций является сложной задачей. "Нужно подавить противовоздушную оборону и обеспечить преимущество в воздухе. Прежде чем вы сможете это сделать, нужно уметь многое делать", — отметил он.

Его польский коллега, бригадный генерал Михал Стшелецкий отметил, что в современных условиях такие операции действительно стали еще сложнее, чем в прошлом.

В НАТО не скрывают, что эти учения проводятся не в последнюю очередь из-за того, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину агрессор попытался совершить именно такую операцию.

Российские войска пытались захватить аэропорт Гостомель в окрестностях Киева во время первоначального наступления на украинскую столицу. Это дало бы Москве решающее преимущество, поскольку Кремль мог бы опрокинуть больше войск, артиллерии и боевой техники для удара по Киеву с минимального расстояния. Поделиться

В конце концов, для россиян операция закончилась провалом, но страны НАТО, особенно расположенные рядом с РФ, продолжают внимательно следить за войной в Украине и делать выводы для себя.