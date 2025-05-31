Військові НАТО на навчаннях відпрацювали "битву за Гостомель" — як це було

У Фінляндії відбулися спільні військові навчання польських та фінських військ в межах великої тренувальної кампанії НАТО. Зокрема, військові двох країн відпрацювали методи захоплення ворожого аеродрому і методи протидії такому захопленню на прикладі битви за Гостомель у лютому-березні 2022 року.
Головні тези:
- На військових навчаннях НАТО у Фінляндії відбулося важливе тренування - битва за Гостомель, де військові відпрацьовували методи захоплення ворожого аеродрому та протидії захопленню.
- Важливу роль в тренуваннях відіграли повітряно-десантні операції, де польські та фінські війська відпрацьовували тактику та стратегію у битві за контроль над аеродромом.
“Битва за Гостомель” стала частиною тренувань НАТО
Під час навчань "Жива шабля" "червона команда" у складі польських повітряно-десантних підрозділів та фінських військ виконала тактичну десантну операцію на злітно-посадковій смузі в лісі. Десантники швидко захопили стратегічно розташований аеродром, прагнучи утримати його, аби він став повітряними воротами для перекидання в цей район додаткових сил піхоти та важкого озброєння.
Фінляндія не має власних повітряно-десантних підрозділів, тому залучення до цих навчань справжніх десантників зі складу польської армії стало корисним досвідом до армії-новачка у складі НАТО.
У розмові із Business Insider полковник фінської армії Матті Хонко визнав, що проведення повітряно-десантних операцій є складною задачею. "Потрібно придушити протиповітряну оборону та забезпечити перевагу в повітрі. Перш ніж ви зможете це зробити, потрібно вміти багато чого робити", — зауважив він.
Його польський колега, бригадний генерал Міхал Стшелецький зазначив, що у сучасних умовах такі операції насправді стали ще складнішими, ніж в минулому.
У НАТО не приховують, що ці навчання проводяться не в останню чергу через те, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор спробував здійснити саме таку операцію.
Зрештою, для росіян операція закінчилася провалом, але країни НАТО, особливо ті, що розташовані поруч з РФ, продовжують уважно стежити за війною в Україні та робити висновки для себе.
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