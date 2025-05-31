Військові НАТО на навчаннях відпрацювали "битву за Гостомель" — як це було

У Фінляндії відбулися спільні військові навчання польських та фінських військ в межах великої тренувальної кампанії НАТО. Зокрема, військові двох країн відпрацювали методи захоплення ворожого аеродрому і методи протидії такому захопленню на прикладі битви за Гостомель у лютому-березні 2022 року.

“Битва за Гостомель” стала частиною тренувань НАТО

Під час навчань "Жива шабля" "червона команда" у складі польських повітряно-десантних підрозділів та фінських військ виконала тактичну десантну операцію на злітно-посадковій смузі в лісі. Десантники швидко захопили стратегічно розташований аеродром, прагнучи утримати його, аби він став повітряними воротами для перекидання в цей район додаткових сил піхоти та важкого озброєння.

Натомість "синя команда", що складалася виключно з фінських військ, мала за мету стримати "червону команду" і зрештою повернути аеродром під свій контроль. Поширити

Фінляндія не має власних повітряно-десантних підрозділів, тому залучення до цих навчань справжніх десантників зі складу польської армії стало корисним досвідом до армії-новачка у складі НАТО.

У розмові із Business Insider полковник фінської армії Матті Хонко визнав, що проведення повітряно-десантних операцій є складною задачею. "Потрібно придушити протиповітряну оборону та забезпечити перевагу в повітрі. Перш ніж ви зможете це зробити, потрібно вміти багато чого робити", — зауважив він.

Його польський колега, бригадний генерал Міхал Стшелецький зазначив, що у сучасних умовах такі операції насправді стали ще складнішими, ніж в минулому.

У НАТО не приховують, що ці навчання проводяться не в останню чергу через те, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор спробував здійснити саме таку операцію.

Російські війська намагалися захопити аеропорт Гостомель на околиці Києва під час початкового наступу на українську столицю. Це дало б Москві вирішальну перевагу, оскільки Кремль міг би перекинути більше військ, артилерії та бойової техніки для удару по Києву з мінімальної відстані. Поширити

Зрештою, для росіян операція закінчилася провалом, але країни НАТО, особливо ті, що розташовані поруч з РФ, продовжують уважно стежити за війною в Україні та робити висновки для себе.