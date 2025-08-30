Литва усилила границу с Россией и Беларусью — что известно

На этой неделе литовские солдаты инженерного батальона имени полковника Юозаса Виткуса усилили границу на ряде неиспользуемых пунктов пропуска с Беларусью и Россией.

Литва установила "зубы дракона" на границе с РФ и РБ

Об этом сообщили в Вооруженных Силах Литвы.

Бойцы инженерного батальона имени полковника Юозаса Виткуса установили "зубы дракона" на нерабочих пунктах пропуска: на границе с Беларусью — это "Шумскас", "Лаворишкес", "Райгардас", "Латежерис", на границе с Россией — "Романишкес". Поделиться

В Вооруженных силах отметили, что эти действия не связаны с российско-белорусскими учениями «Запад». Они являются частью долгосрочного плана мер, которые снизят возможности въезда военной техники на территорию Литвы из Беларуси и России.