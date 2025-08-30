Литва усилила границу с Россией и Беларусью — что известно

На этой неделе литовские солдаты инженерного батальона имени полковника Юозаса Виткуса усилили границу на ряде неиспользуемых пунктов пропуска с Беларусью и Россией.
Главные тезисы
- Литовские солдаты усилили границу на неиспользуемых пунктах пропуска с Беларусью и Россией, установив “зубы дракона”.
- Действия литовских военных направлены на уменьшение возможностей въезда военной техники на территорию страны.
Литва установила "зубы дракона" на границе с РФ и РБ
Об этом сообщили в Вооруженных Силах Литвы.
В Вооруженных силах отметили, что эти действия не связаны с российско-белорусскими учениями «Запад». Они являются частью долгосрочного плана мер, которые снизят возможности въезда военной техники на территорию Литвы из Беларуси и России.
Литовские военные продолжат оценку других важных пограничных районов.
