Литва усилила границу с Россией и Беларусью — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Литва усилила границу с Россией и Беларусью — что известно

Литва
Читати українською
Источник:  online.ua

На этой неделе литовские солдаты инженерного батальона имени полковника Юозаса Виткуса усилили границу на ряде неиспользуемых пунктов пропуска с Беларусью и Россией.

Главные тезисы

  • Литовские солдаты усилили границу на неиспользуемых пунктах пропуска с Беларусью и Россией, установив “зубы дракона”.
  • Действия литовских военных направлены на уменьшение возможностей въезда военной техники на территорию страны.

Литва установила "зубы дракона" на границе с РФ и РБ

Об этом сообщили в Вооруженных Силах Литвы.

Бойцы инженерного батальона имени полковника Юозаса Виткуса установили "зубы дракона" на нерабочих пунктах пропуска: на границе с Беларусью — это "Шумскас", "Лаворишкес", "Райгардас", "Латежерис", на границе с Россией — "Романишкес".

В Вооруженных силах отметили, что эти действия не связаны с российско-белорусскими учениями «Запад». Они являются частью долгосрочного плана мер, которые снизят возможности въезда военной техники на территорию Литвы из Беларуси и России.

Литовские военные продолжат оценку других важных пограничных районов.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лютый волк-2025. Литва начала военные учения вблизи границы с Беларусью
учения
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Литва выступила с неожиданным предложением
Укрина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Литва объявила условие для ввода своих войск в Украину
Миротворцы в Украине - Литва назвала свое условие

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?