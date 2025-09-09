Нова атака РФ на Україну. Зафіксовано влучання 23 дронів на 10 локаціях

Протягом ночі 8 та 9 вересня російські загарбники здійснювали повітряний напад 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 60 ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Понад 50 ворожих безпілотників, що атакували Україну, – шахеди.
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Що важливо розуміти, понад 50 із них — шахеди.
До знищення ворожий цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.
