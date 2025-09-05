Європа підготувала план розгортання військ в Україні

Як вдалося дізнатися виданню WSJ, європейські лідери нарешті розробили початковий план розгортання іноземних військ в Україні. Що важливо розуміти, наразі йдеться про дві окремі сухопутні групи.

Введення іноземних військ в Україну — який план

Президент Франції Емманюель Макрон офіційні підтвердив, що станом на сьогодні 26 країн погодилися зробити внесок у безпеку України.

У межах реалізації нового плану мають намір сформувати дві окремі сухопутні групи:

перша буде відповідальною за підготовку та допомогу Силам оборони України;

друга буде відігравати роль "сил стримування" для запобігання ново вторгнення російських окупантів.

Як стверджують інсайдери, станом на сьогодні існують зобов'язання щодо розгортання понад 10 тисяч іноземних солдатів.

Ба більше, вказано, що повітряний простір України буде патрулювати авіація країн НАТО, яка розташовуватиметься поза межами країни.

Наразі лідери Європи чекають відповіді від команди президента США Дональда Трампа щодо конкретних рішень з метою підтримки цього угруповання.