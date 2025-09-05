Европа подготовила план развертывания войск в Украине

Как удалось узнать изданию WSJ, европейские лидеры наконец-то разработали первоначальный план развертывания иностранных войск в Украине. Что важно понимать, сейчас речь идет о двух отдельных сухопутных группах.

Введение иностранных войск в Украину — какой план

Президент Франции Эмманюэль Макрон официальные подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день 26 стран согласились внести вклад в безопасность Украины.

В рамках реализации нового плана намерены сформировать две отдельные сухопутные группы:

первая будет ответственна за подготовку и помощь Силам обороны Украины;

вторая будет играть роль "сил сдерживания" для предотвращения нового вторжения российских оккупантов.

Как утверждают инсайдеры, по состоянию на сегодняшний день существуют обязательства по развертыванию более 10 тысяч иностранных солдат.

Более того, указано, что воздушное пространство Украины будет патрулировать авиация стран НАТО, которая будет располагаться за пределами страны.

В настоящее время лидеры Европы ожидают ответа от команды президента США Дональда Трампа по поводу конкретных решений с целью поддержки этого плана.