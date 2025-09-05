"Это законные цели". Путин угрожает атаковать западные войска в Украине
"Это законные цели". Путин угрожает атаковать западные войска в Украине

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил, что его армия будет наносить удары по западным войскам в Украине, которые намерены развернуть для защиты страны от нового вторжения РФ. Также он добавил, что ждет украинского лидера Владимира Зеленского в Москве.

Главные тезисы

  • Путин цинично потребовал гарантии безопасности для страны-агрессорки России.
  • Он боится ехать на переговоры с Зеленским в нейтральную страну.

Путин продолжает запугивать Запад

Если в Украине будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это законные цели для их поражения.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

По словам Путина, если удастся принять решения, которые вернут мир в Украину, то он, мол, не видит никакого смысла в развертывании миротворцев.

На этом фоне нелегитимный президент РФ потребовал, чтобы гарантию безопасности получила не только Украина, но и страна-агрессорка Россия.

Он также посетовал, что с официальной Москвой "на серьезном уровне" до сих пор никто не обсуждал такие договоренности.

Путин цинично лжет, что якобы готов к диалогу с командой Зеленского, но не видит в нем "смысла большого", потому что, мол, договориться с Украиной невозможно.

Я сказал: готов, пожалуйста, приезжайте, мы обеспечим условия для работы и безопасности. Гарантия 100%. Но если нам говорят "мы хотим с вами встречи, но вы съездите туда-то", мне кажется, это избыточные запросы в наш адрес, — жалуется диктатор.

