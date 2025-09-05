"Это законные цели". Путин угрожает атаковать западные войска в Украине

Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил, что его армия будет наносить удары по западным войскам в Украине, которые намерены развернуть для защиты страны от нового вторжения РФ. Также он добавил, что ждет украинского лидера Владимира Зеленского в Москве.

Путин продолжает запугивать Запад

Если в Украине будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это законные цели для их поражения. Владимир Путин Российский диктатор

По словам Путина, если удастся принять решения, которые вернут мир в Украину, то он, мол, не видит никакого смысла в развертывании миротворцев.

На этом фоне нелегитимный президент РФ потребовал, чтобы гарантию безопасности получила не только Украина, но и страна-агрессорка Россия.

Он также посетовал, что с официальной Москвой "на серьезном уровне" до сих пор никто не обсуждал такие договоренности.

Путин цинично лжет, что якобы готов к диалогу с командой Зеленского, но не видит в нем "смысла большого", потому что, мол, договориться с Украиной невозможно.