"Это законные цели". Путин угрожает атаковать западные войска в Украине

Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил, что его армия будет наносить удары по западным войскам в Украине, которые намерены развернуть для защиты страны от нового вторжения РФ. Также он добавил, что ждет украинского лидера Владимира Зеленского в Москве.
Главные тезисы
- Путин цинично потребовал гарантии безопасности для страны-агрессорки России.
- Он боится ехать на переговоры с Зеленским в нейтральную страну.
Путин продолжает запугивать Запад
По словам Путина, если удастся принять решения, которые вернут мир в Украину, то он, мол, не видит никакого смысла в развертывании миротворцев.
На этом фоне нелегитимный президент РФ потребовал, чтобы гарантию безопасности получила не только Украина, но и страна-агрессорка Россия.
Он также посетовал, что с официальной Москвой "на серьезном уровне" до сих пор никто не обсуждал такие договоренности.
Путин цинично лжет, что якобы готов к диалогу с командой Зеленского, но не видит в нем "смысла большого", потому что, мол, договориться с Украиной невозможно.
