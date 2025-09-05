"Це законні цілі". Путін погрожує атакувати західні війська в Україні

Російський диктатор Володимир Путін цинічно пригрозив, що його армія буде завдавати ударів по західних військах в Україні, які мають намір розгорнути для захисту країни від нового вторгнення РФ. Також він додав, що чекає українського лідера Володимира Зеленського у Москві.

Путін продовжує залякувати Захід

Якщо в Україні будуть з'являтися якісь війська, особливо зараз, у ході ведення бойових дій, виходимо з того, що це законні цілі для їх ураження. Володимир Путін Російський диктатор

За словами Путіна, якщо вдасться ухвалити рішення, які повернуть мир в Україну, то він, мовляв, не бачить жодного сенсу в розгортанні миротворців.

На цьому тлі нелегітимний президент РФ зажадав, щоб гарантії безпеки отримала не лише Україна, а й країна-агресорка Росія.

Він також поскаржився, що з офіційною Москвою "на серйозному рівні" досі ніхто не обговорював таких домовленостей.

Путін цинічно бреше, що нібито готовий до діалогу з командою Зеленського, але не бачить у ньому "сенсу великого", бо, мовляв, домовитися з Україною неможливо.