"Це законні цілі". Путін погрожує атакувати західні війська в Україні
"Це законні цілі". Путін погрожує атакувати західні війська в Україні

Путін
Російський диктатор Володимир Путін цинічно пригрозив, що його армія буде завдавати ударів по західних військах в Україні, які мають намір розгорнути для захисту країни від нового вторгнення РФ. Також він додав, що чекає українського лідера Володимира Зеленського у Москві.

Головні тези:

  • Путін цинічно зажадав гарантій безпеки для країни-агресорки Росії.
  • Він боїться їхати на переговори з Зеленським до нейтральної країни.

Путін продовжує залякувати Захід

Якщо в Україні будуть з'являтися якісь війська, особливо зараз, у ході ведення бойових дій, виходимо з того, що це законні цілі для їх ураження.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

За словами Путіна, якщо вдасться ухвалити рішення, які повернуть мир в Україну, то він, мовляв, не бачить жодного сенсу в розгортанні миротворців.

На цьому тлі нелегітимний президент РФ зажадав, щоб гарантії безпеки отримала не лише Україна, а й країна-агресорка Росія.

Він також поскаржився, що з офіційною Москвою "на серйозному рівні" досі ніхто не обговорював таких домовленостей.

Путін цинічно бреше, що нібито готовий до діалогу з командою Зеленського, але не бачить у ньому "сенсу великого", бо, мовляв, домовитися з Україною неможливо.

Я сказав: готовий, будь ласка, приїжджайте, ми точно забезпечимо умови для роботи і безпеки. Гарантія 100%. Але якщо нам говорять "ми хочемо з вами зустрічі, але ви поїдьте туди-то", мені здається, це надлишкові запити на нашу адресу, — бідкається диктатор.

