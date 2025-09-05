США можуть здійснювати спостереження за "буферною зоною" в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

США можуть здійснювати спостереження за "буферною зоною" в Україні

солдат США
Read in English
Джерело:  NBC News

Згідно з даними NBC, США можуть взяти на себе керівництво спостереженням за “буферною зоною” в Україні, якщо врешті-решт вдасться підписати мирну угоду з країною-агресоркою Росією.

Головні тези:

  • “Буферна зона” передбачає створення демілітаризованої території всередині України.
  • Узгодження гарантій безпеки нібито неможливе без згоди диктатора Путіна.

США все ж будуть залучені до гарантій безпеки

Як вдалося дізнатися журналістам, “буферна зона” нібито буде буде великою демілітаризованою територією всередині України, що відділятиме українські війська від російських.

Що важливо розуміти, її межі наразі не визначені.

США візьмуть на себе керівництво спостереженням за буферною зоною, використовуючи дрони та супутники, а також інші розвідувальні засоби, але координуватимуть свої дії з іншими країнами, які також здійснюватимуть спостереження.

Наразі активно обговорюється ідея, що вказану зону можна захистити за допомогою військ однієї або декількох країн, що не є членами НАТО.

Наразі Дональд Трамп не змінював своєї позиції, тому американські війська не будуть розгорнуті на території України.

Окрім того, вказано, що важливою вимогою до остаточного затвердження плану гарантій безпеки є згода на них з боку російського диктатора Путіна.

Участь НАТО або навіть пропозиція про це для Путіна є серйозною проблемою, тому планувальники намагаються уникати використання сил НАТО або будь-чого, що нагадує брендинг НАТО.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп вимагає від Європи остаточно відмовитися від російської нафти
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію в Чорному морі
ГУР
Нове досягнення ГУР - перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський визначив старт гарантій безпеки для України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?