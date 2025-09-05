США можуть здійснювати спостереження за "буферною зоною" в Україні

Згідно з даними NBC, США можуть взяти на себе керівництво спостереженням за “буферною зоною” в Україні, якщо врешті-решт вдасться підписати мирну угоду з країною-агресоркою Росією.

США все ж будуть залучені до гарантій безпеки

Як вдалося дізнатися журналістам, “буферна зона” нібито буде буде великою демілітаризованою територією всередині України, що відділятиме українські війська від російських.

Що важливо розуміти, її межі наразі не визначені.

США візьмуть на себе керівництво спостереженням за буферною зоною, використовуючи дрони та супутники, а також інші розвідувальні засоби, але координуватимуть свої дії з іншими країнами, які також здійснюватимуть спостереження. Поширити

Наразі активно обговорюється ідея, що вказану зону можна захистити за допомогою військ однієї або декількох країн, що не є членами НАТО.

Наразі Дональд Трамп не змінював своєї позиції, тому американські війська не будуть розгорнуті на території України.

Окрім того, вказано, що важливою вимогою до остаточного затвердження плану гарантій безпеки є згода на них з боку російського диктатора Путіна.