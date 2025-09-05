США можуть здійснювати спостереження за "буферною зоною" в Україні

Згідно з даними NBC, США можуть взяти на себе керівництво спостереженням за “буферною зоною” в Україні, якщо врешті-решт вдасться підписати мирну угоду з країною-агресоркою Росією.
Головні тези:
- “Буферна зона” передбачає створення демілітаризованої території всередині України.
- Узгодження гарантій безпеки нібито неможливе без згоди диктатора Путіна.
США все ж будуть залучені до гарантій безпеки
Як вдалося дізнатися журналістам, “буферна зона” нібито буде буде великою демілітаризованою територією всередині України, що відділятиме українські війська від російських.
Що важливо розуміти, її межі наразі не визначені.
Наразі активно обговорюється ідея, що вказану зону можна захистити за допомогою військ однієї або декількох країн, що не є членами НАТО.
Наразі Дональд Трамп не змінював своєї позиції, тому американські війська не будуть розгорнуті на території України.
Окрім того, вказано, що важливою вимогою до остаточного затвердження плану гарантій безпеки є згода на них з боку російського диктатора Путіна.
