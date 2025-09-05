Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію в Чорному морі
Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію в Чорному морі

Нове досягнення ГУР - перші подробиці
Головне управління розвідки України звітує про проведення нової операції проти російських окупантів в Чорному морі. Під час її реалізації спецпризначенці ГУР встигли успішно знищити ворожий катер, РЛС та особовий склад армії РФ.

  • Ця операція відбулася ще в серпні 2025 року.
  • Також були спалені чотири антенно-фідерні пристрої армії РФ.

Нове досягнення ГУР — перші подробиці

Українські розвідники демонструють ексклюзивні кадри чорноморської операції.

За її реалізацію був відповідальний Департаменту активних дій ГУР МО України.

Сама операція відбулася ще у серпні 2025 року.

Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії, — йдеться в офіційному повідомленні.

Що важливо розуміти, у межах нового рейду із залучення FPV-дронів та інших бойових безпілотників воїни ГУР встигли успішно ліквідувати російські:

  • катер типу БЛ-680;

  • РЛС “Гарпун-Б”;

  • РЕБ “Гроза”.

Ба більше, вказано, що майстри підрозділів активних дій змогли знищити одразу чотири антенно-фідерні пристрої армії РФ, а також завдали російським окупантам втрат у живій силію

Збройна боротьба триває! Приєднатися до підрозділів активних дій ГУР МО України можна, заповнивши анкету. Слава Україні!

