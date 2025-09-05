Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію в Чорному морі

Головне управління розвідки України звітує про проведення нової операції проти російських окупантів в Чорному морі. Під час її реалізації спецпризначенці ГУР встигли успішно знищити ворожий катер, РЛС та особовий склад армії РФ.
Головні тези:
- Ця операція відбулася ще в серпні 2025 року.
- Також були спалені чотири антенно-фідерні пристрої армії РФ.
Нове досягнення ГУР — перші подробиці
Українські розвідники демонструють ексклюзивні кадри чорноморської операції.
За її реалізацію був відповідальний Департаменту активних дій ГУР МО України.
Сама операція відбулася ще у серпні 2025 року.
Що важливо розуміти, у межах нового рейду із залучення FPV-дронів та інших бойових безпілотників воїни ГУР встигли успішно ліквідувати російські:
катер типу БЛ-680;
РЛС “Гарпун-Б”;
РЕБ “Гроза”.
Ба більше, вказано, що майстри підрозділів активних дій змогли знищити одразу чотири антенно-фідерні пристрої армії РФ, а також завдали російським окупантам втрат у живій силію
