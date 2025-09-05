Спецназовцы ГУР провели успешную операцию в Черном море — видео

Главное управление разведки Украины отчитывается о проведении новой операции против российских оккупантов в Черном море. Во время ее реализации спецназовцы ГУР успели успешно уничтожить вражеский катер, РЛС и личный состав армии РФ.

Новое достижение ГУР — первые подробности

Украинские разведчики демонстрируют эксклюзивные кадры черноморской операции.

За ее реализацию был ответственен Департамента активных действий ГУР МО Украины.

Сама операция прошла еще в августе 2025 года.

Экипажи спецназовцев военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии, — сказано в официальном сообщении. Поделиться

Что важно понимать, что в рамках нового рейда с привлечение FPV-дронов и других боевых беспилотников воины ГУР успели успешно ликвидировать российские:

катер типа БЛ-680;

РЛС "Горпун-Б";

РЭБ "Гроза".

Более того, указано, что мастера подразделений активных действий смогли уничтожить сразу четыре антенно-фидерных устройства армии РФ, а также нанесли российским оккупантам потери в живой силе.