Спецназовцы ГУР провели успешную операцию в Черном море — видео
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию в Черном море — видео

Новое достижение ГУР - первые подробности
Главное управление разведки Украины отчитывается о проведении новой операции против российских оккупантов в Черном море. Во время ее реализации спецназовцы ГУР успели успешно уничтожить вражеский катер, РЛС и личный состав армии РФ.

Главные тезисы

  • Эта операция состоялась еще в августе 2025 года.
  • Также были сожжены четыре антенно-фидерных устройства армии РФ.

Новое достижение ГУР — первые подробности

Украинские разведчики демонстрируют эксклюзивные кадры черноморской операции.

За ее реализацию был ответственен Департамента активных действий ГУР МО Украины.

Сама операция прошла еще в августе 2025 года.

Экипажи спецназовцев военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии, — сказано в официальном сообщении.

Что важно понимать, что в рамках нового рейда с привлечение FPV-дронов и других боевых беспилотников воины ГУР успели успешно ликвидировать российские:

  • катер типа БЛ-680;

  • РЛС "Горпун-Б";

  • РЭБ "Гроза".

Более того, указано, что мастера подразделений активных действий смогли уничтожить сразу четыре антенно-фидерных устройства армии РФ, а также нанесли российским оккупантам потери в живой силе.

Вооруженная борьба продолжается! Присоединиться к подразделениям активных действий ГУР МО Украины можно, заполнив анкету. Слава Украине!

