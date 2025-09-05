Зеленський визначив старт гарантій безпеки для України

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, гарантії безпеки для України повинні запрацювати негайно, не очікуючи, поки зупиняться всі бойові дії.
Головні тези:
- Володимир Зеленський вимагає якомога швидшого початку дії гарантій безпеки для України.
- 26 союзників підтвердили свою готовність долучитися до цього процесу.
Зеленський озвучив свою позицію щодо гарантій безпеки
Як повідомляє видання Rai, мовиться не лише про військову підтримку України, а й про економічні гарантії.
Український лідер також звернув увагу на те, що наразі 26 союзників підтвердили свою готовність підтримувати безпеку України, і це "важливий крок вперед".
На цьому тлі Володимир Зеленський заявив, що вже будується система безпеки, яка може змусити Росію до завершення війни.
