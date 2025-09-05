Зеленський визначив старт гарантій безпеки для України
Зеленський визначив старт гарантій безпеки для України

Зеленський
Джерело:  online.ua

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, гарантії безпеки для України повинні запрацювати негайно, не очікуючи, поки зупиняться всі бойові дії.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський вимагає якомога швидшого початку дії гарантій безпеки для України.
  • 26 союзників підтвердили свою готовність долучитися до цього процесу.

Зеленський озвучив свою позицію щодо гарантій безпеки

Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "Коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як повідомляє видання Rai, мовиться не лише про військову підтримку України, а й про економічні гарантії.

Український лідер також звернув увагу на те, що наразі 26 союзників підтвердили свою готовність підтримувати безпеку України, і це "важливий крок вперед".

На цьому тлі Володимир Зеленський заявив, що вже будується система безпеки, яка може змусити Росію до завершення війни.

Я не можу зараз розкрити всі подробиці — багато з них є дуже чутливими та стосуються військової сфери. Але ми готуємо силу — на землі, у повітрі та на морі, — яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на Росію, щоб вона припинила війну, — пояснив глава держави.

