Зеленський визначив старт гарантій безпеки для України

Я не можу зараз розкрити всі подробиці — багато з них є дуже чутливими та стосуються військової сфери. Але ми готуємо силу — на землі, у повітрі та на морі, — яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на Росію, щоб вона припинила війну, — пояснив глава держави.