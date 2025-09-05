Зеленский опредилил старт гарантий безопасности для Украины

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, гарантии безопасности для Украины должны заработать немедленно, не дожидаясь, пока остановятся все боевые действия.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский требует скорейшего начала действия гарантий безопасности для Украины.
- 26 союзников подтвердили свою готовность приобщиться к этому процессу.
Зеленский озвучил свою позицию по гарантиям безопасности
Как сообщает издание Rai, речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях.
Украинский лидер также обратил внимание на то, что 26 союзников подтвердили свою готовность поддерживать безопасность Украины, и это "важный шаг вперед".
На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что уже строится система безопасности, которая может принудить Россию к завершению войны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-