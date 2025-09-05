Зеленский опредилил старт гарантий безопасности для Украины

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, гарантии безопасности для Украины должны заработать немедленно, не дожидаясь, пока остановятся все боевые действия.

Зеленский озвучил свою позицию по гарантиям безопасности

Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, входящими в "Коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий. Владимир Зеленский Президент Украины

Как сообщает издание Rai, речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях.

Украинский лидер также обратил внимание на то, что 26 союзников подтвердили свою готовность поддерживать безопасность Украины, и это "важный шаг вперед".

На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что уже строится система безопасности, которая может принудить Россию к завершению войны.