Зеленский опредилил старт гарантий безопасности для Украины

Категория
Политика
Дата публикации

Источник:  online.ua

По убеждению украинского лидера Владимира Зеленского, гарантии безопасности для Украины должны заработать немедленно, не дожидаясь, пока остановятся все боевые действия.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский требует скорейшего начала действия гарантий безопасности для Украины.
  • 26 союзников подтвердили свою готовность приобщиться к этому процессу.

Зеленский озвучил свою позицию по гарантиям безопасности

Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, входящими в "Коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как сообщает издание Rai, речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях.

Украинский лидер также обратил внимание на то, что 26 союзников подтвердили свою готовность поддерживать безопасность Украины, и это "важный шаг вперед".

На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что уже строится система безопасности, которая может принудить Россию к завершению войны.

Я не могу сейчас раскрыть все подробности — многие из них очень чувствительны и касаются военной сферы. Но мы готовим силу — на земле, в воздухе и на море — которая, просто работая по плану, будет давить на Россию, чтобы она прекратила войну, — пояснил глава государства.

