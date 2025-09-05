"Байрактары" снова атакуют российских захватчиков — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Байрактары" снова атакуют российских захватчиков — видео

"Байрактары" вернулись на поле боя
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

После длительного перерыва турецкие беспилотники ТВ-2 "Байрактар", которые ранее активно использовали украинские воины, снова вернулись в бой. Иностранные журналисты обратили внимание на то, что они вовлечены в новые ударные миссии на фронте и за его пределами.

Главные тезисы

  • Bayraktar TB-2 имеют значительное преимущество, позволяющее эффективно их использовать в опасных условиях.
  • Они успешно уничтожают вражеские цели без потерь среди личного состава.

"Байрактары" вернулись на поле боя

Издание TWZ обратило внимание на то, что Bayraktar TB-2 снова был использован в рамках ударной миссии, когда Силы обороны Украины атаковали российский катер и войска на побережье Черного моря.

Это действительно важное событие, ведь долгое время турецкие беспилотники осуществляли разведку, однако не наносили удары.

Согласно данным журналистов, их миссии на поле боя были ограничены из-за уязвимости к российским средствам ПВО и радиоэлектронной борьбе.

Однако 2 дня назад ВМС ВСУ объявило о новой успешной операции.

Как оказалось, к ударной миссии снова были привлечены именно Bayraktar TB-2.

Военно-морские силы уничтожили еще один скоростной катер Черноморского флота России, пытавшийся доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу.

Тогда сообщалось об успешной ликвидации 7 российских захватчиков и ранении еще 4 оккупантов.

Что важно понимать, ключевое преимущество ТВ-2 заключается в том, что в случае сбития беспилотник не нуждается в поисково-спасательной операции для экипажа, что дает возможность использовать его там, где пилотируемые самолеты просто бессильны.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабные пожары бушуют на НПЗ в Рязани и Луганске — видео
"Бавовна" в России и на оккупированных территориях 5 сентября - первые подробности
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это законные цели". Путин угрожает атаковать западные войска в Украине
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Европа подготовила план развертывания войск в Украине
Введение иностранных войск в Украину – какой план

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?