"Байрактары" снова атакуют российских захватчиков — видео

После длительного перерыва турецкие беспилотники ТВ-2 "Байрактар", которые ранее активно использовали украинские воины, снова вернулись в бой. Иностранные журналисты обратили внимание на то, что они вовлечены в новые ударные миссии на фронте и за его пределами.

"Байрактары" вернулись на поле боя

Издание TWZ обратило внимание на то, что Bayraktar TB-2 снова был использован в рамках ударной миссии, когда Силы обороны Украины атаковали российский катер и войска на побережье Черного моря.

Это действительно важное событие, ведь долгое время турецкие беспилотники осуществляли разведку, однако не наносили удары.

Согласно данным журналистов, их миссии на поле боя были ограничены из-за уязвимости к российским средствам ПВО и радиоэлектронной борьбе.

Однако 2 дня назад ВМС ВСУ объявило о новой успешной операции.

Как оказалось, к ударной миссии снова были привлечены именно Bayraktar TB-2.

Военно-морские силы уничтожили еще один скоростной катер Черноморского флота России, пытавшийся доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу. Поделиться

Тогда сообщалось об успешной ликвидации 7 российских захватчиков и ранении еще 4 оккупантов.

Что важно понимать, ключевое преимущество ТВ-2 заключается в том, что в случае сбития беспилотник не нуждается в поисково-спасательной операции для экипажа, что дает возможность использовать его там, где пилотируемые самолеты просто бессильны.