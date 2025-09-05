"Байрактари" знову атакують російських загарбників — відео

Після тривалої перерви турецькі безпілотники ТВ-2 "Байрактар", які активно використовували раніше українські воїни, знову повернулися до бою. Іноземні журналісти звернули увагу на те, що вони залучені до нових ударних місій на фронті та поза його межами.

"Байрактари" повернулися на поле бою

Видання TWZ звернуло увагу на те, що Bayraktar TB-2 знову був використаний у межах ударної місії, коли Сили оборони України атакували російський катер і війська на узбережжі Чорного моря.

Це дійсно важлива подія, адже тривалий час турецькі безпілотники здійснювали розвідку, однак не завдавали ударів.

Згідно з даними журналістів, їхні місії на полі бою були обмежені через уразливість до російських засобів ППО та радіоелектронної боротьби.

Проте 2 дні тому ВМС ЗСУ оголосило про нову успішну операцію.

Як виявилося, до ударної місії знову були залучені саме Bayraktar TB-2.

Військово-морські сили знищили ще один швидкісний катер Чорноморського флоту Росії, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на Тендрівську косу. Поширити

Тоді повідомлялося про успішну ліквідацію 7 російських загарбників та поранення ще 4 окупантів.

Що важливо розуміти, ключова перевага ТВ-2 полягає в тому, що у разі збиття безпілотник не потребує пошуково-рятувальної операції для екіпажу, що дає можливість використовувати його там, де пілотовані літаки просто безсилі.