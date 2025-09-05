США могут осуществлять наблюдение за "буферной зоной" в Украине
США могут осуществлять наблюдение за "буферной зоной" в Украине

Источник:  NBC News

Согласно данным NBC, США могут взять на себя руководство наблюдением за "буферной зоной" в Украине, если, в конце концов, удастся подписать мирное соглашение со страной-агрессорской Россией.

Главные тезисы

  • "Буферная зона" предполагает создание демилитаризованной территории внутри Украины.
  • Согласование гарантий безопасности якобы невозможно без согласия диктатора Путина.

США все же будут привлечены к гарантиям безопасности

Как удалось узнать журналистам, “буферная зона” якобы будет будет большой демилитаризованной территорией внутри Украины, которая будет отделять украинские войска от российских.

Что важно понимать, ее границы пока не определены.

США возьмут на себя руководство наблюдением за буферной зоной, используя дроны и спутники, а также другие разведывательные средства, но будут координировать свои действия с другими странами, также осуществляющими наблюдение.

В настоящее время активно обсуждается идея, что указанную зону можно защитить с помощью войск одной или нескольких стран, не являющихся членами НАТО.

Пока Дональд Трамп не менял своей позиции, поэтому американские войска не будут развернуты на территории Украины.

Кроме того, указано, что важным требованием для окончательного утверждения плана гарантий безопасности является согласие на них со стороны российского диктатора Путина.

Участие НАТО или даже предложение об этом для Путина является серьезной проблемой, поэтому планировщики пытаются избегать использования сил НАТО или чего-либо напоминающего брендинг НАТО.

