У російській Пензі виведена з ладу єдина система магістральних нафтопроводів
Категорія
Події
Дата публікації

У російській Пензі виведена з ладу єдина система магістральних нафтопроводів

Частина російських нафтопроводів знову не працює
Read in English
Джерело:  Укрінформ

У російській Пензі внаслідок серії вибухів була виведена з ладу єдина система магістральних нафтопроводів. Про це повідомляють українські журналісти з посиланням на свої джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Головні тези:

  • Вказані магістральні нафтопроводи забезпечували діяльність армії РФ в Україні.
  • Місцева влада бреше населенню про "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах.

Частина російських нафтопроводів знову не працює

Як повідомляють інсайдери у ГУР, щонайменше 4 вибухи прогриміли у Железнодорожньому районі Пензи.

Це сталося близько 04:00 ранку 8 вересня.

На тлі останній подій одразу дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування.

Ба більше, вказано, що на цій же локації були пошкоджені ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, у місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами.

Російська влада закликала цивільне населення зберігати спокій та ігнорувати на інформацію про вибухи в місцевих телеграм-каналах.

Анонімні джерела у ГУР звертають увагу на те, що обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів Росії, які залучені до повномасштабної війни проти України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова атака РФ на Україну. Зафіксовано влучання 23 дронів на 10 локаціях
Повітряні Сили ЗСУ
дрон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила нафтобазу в Бєлгородській області РФ
“Бавовна” в Росії 9 вересня - усі деталі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони завдали ударів по 5 пунктах управління армії РФ — відео
Генштаб ЗСУ
Сили оборони завдали ударів по 5 пунктах управління армії РФ — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?