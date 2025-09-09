У російській Пензі виведена з ладу єдина система магістральних нафтопроводів

У російській Пензі внаслідок серії вибухів була виведена з ладу єдина система магістральних нафтопроводів. Про це повідомляють українські журналісти з посиланням на свої джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.
Головні тези:
- Вказані магістральні нафтопроводи забезпечували діяльність армії РФ в Україні.
- Місцева влада бреше населенню про "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах.
Частина російських нафтопроводів знову не працює
Як повідомляють інсайдери у ГУР, щонайменше 4 вибухи прогриміли у Железнодорожньому районі Пензи.
Це сталося близько 04:00 ранку 8 вересня.
На тлі останній подій одразу дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування.
Ба більше, вказано, що на цій же локації були пошкоджені ще дві труби газогону регіонального значення.
Російська влада закликала цивільне населення зберігати спокій та ігнорувати на інформацію про вибухи в місцевих телеграм-каналах.
Анонімні джерела у ГУР звертають увагу на те, що обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів Росії, які залучені до повномасштабної війни проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-