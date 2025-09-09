У російській Пензі виведена з ладу єдина система магістральних нафтопроводів

У російській Пензі внаслідок серії вибухів була виведена з ладу єдина система магістральних нафтопроводів. Про це повідомляють українські журналісти з посиланням на свої джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Частина російських нафтопроводів знову не працює

Як повідомляють інсайдери у ГУР, щонайменше 4 вибухи прогриміли у Железнодорожньому районі Пензи.

Це сталося близько 04:00 ранку 8 вересня.

На тлі останній подій одразу дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування.

Ба більше, вказано, що на цій же локації були пошкоджені ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, у місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Поширити

Російська влада закликала цивільне населення зберігати спокій та ігнорувати на інформацію про вибухи в місцевих телеграм-каналах.