Сили оборони завдали ударів по 5 пунктах управління армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони завдали ударів по 5 пунктах управління армії РФ — відео

Генштаб ЗСУ
Сили оборони завдали ударів по 5 пунктах управління армії РФ — відео
Read in English

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1 294 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом 8 вересня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 9 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 090 010 (+950) осіб,

  • танків — 11 169 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 23 261 (+3) од,

  • артилерійських систем — 32 577 (+32) од,

  • РСЗВ — 1 482 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 57 504 (+226) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 61 207 (+72) од,

  • спеціальної техніки — 3 963 (+2) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснено 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова атака РФ на Україну. Зафіксовано влучання 23 дронів на 10 локаціях
Повітряні Сили ЗСУ
дрон
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп планує ввести нові санкції проти Росії — у Путіна відреагували
Пєсков
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила нафтобазу в Бєлгородській області РФ
“Бавовна” в Росії 9 вересня - усі деталі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?