Сили оборони завдали ударів по 5 пунктах управління армії РФ — відео

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1 294 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 8 вересня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 9 вересня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 090 010 (+950) осіб,
танків — 11 169 (+1) од,
бойових броньованих машин — 23 261 (+3) од,
артилерійських систем — 32 577 (+32) од,
РСЗВ — 1 482 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 57 504 (+226) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 61 207 (+72) од,
спеціальної техніки — 3 963 (+2) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб.
Крім цього, було залучено для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснено 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 — із реактивних систем залпового вогню.
