Сили оборони завдали ударів по 5 пунктах управління армії РФ — відео

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 9 вересня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 090 010 (+950) осіб,

танків — 11 169 (+1) од,

бойових броньованих машин — 23 261 (+3) од,

артилерійських систем — 32 577 (+32) од,

РСЗВ — 1 482 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 57 504 (+226) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 61 207 (+72) од,

спеціальної техніки — 3 963 (+2) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснено 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 — із реактивних систем залпового вогню.