Команда російського диктатора Володимира Путіна стверджує, що жодні санкції не змусять Кремль змінити свою позицію у війні проти України. Що важливо розуміти, ця заява пролунала за кілька годин після того, як США та ЄС підтвердили, що розглядають можливість запровадження нових економічних обмежень проти РФ.

Кремль не злякали плани Трампа щодо введення санкцій

Іноземні журналісти звертають увагу на те, що за період війни західні союзники Києва ввели десятки тисяч санкцій проти країни-агресорки РФ.

Таким чином вони хотіли підкосити економіку Росії вартістю 2,2 трильйона доларів та підірвати вплив диктатора Путіна.

На цьому тлі нелегітимний глава Кремля продовжує цинічно брехати, що економіка Росії витримала санкційний тиск саме завдяки витратам на війну.

Ба більше, він закликав бізнес та представників влади у будь-який спосіб обходити обмеження.

З новою заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков:

Жодні санкції не зможуть змусити Російську Федерацію змінити послідовну позицію. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Що важливо розуміти, це сталося після того, як американський лідер Дональд Трамп повідомив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії.

Журналісти звернули увагу на те, що це найбільш відверта його заява щодо посилення тиску на Кремль чи на тих, хто купує її нафту.

Як зазначив очільник Європейської ради Антоніу Кошта, нові санкції ЄС готуються у тісній координації зі США.