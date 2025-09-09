Трамп планирует ввести новые санкции против России — у Путина отреагировали
Команда российского диктатора Владимира Путина утверждает, что никакие санкции не заставят Кремль изменить свою позицию в войне против Украины. Что важно понимать, это заявление прозвучало через несколько часов после того, как США и ЕС подтвердили, что рассматривают возможность введения новых экономических ограничений против РФ.

Главные тезисы

  • Россия планирует продолжать войну, несмотря на ужесточение санкционного давления.
  • Путин приказал россиянам любым способом обходить ограничения.

Кремль не испугали планы Трампа по введению санкций

Иностранные журналисты обращают внимание на то, что за период войны западные союзники Киева ввели десятки тысяч санкций против страны-агрессорки РФ.

Таким образом, они хотели подкосить экономику России стоимостью 2,2 триллиона долларов и подорвать влияние диктатора Путина.

На этом фоне нелегитимный глава Кремля продолжает цинично врать, что экономика России выдержала санкционное давление благодаря расходам на войну.

Более того, он призвал бизнес и представителей власти любым способом обходить ограничения.

С новым заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков:

Никакие санкции не смогут вынудить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Что важно понимать, это произошло после того, как американский лидер Дональд Трамп сообщил, что готов перейти ко "второй фазе" санкций против России.

Журналисты обратили внимание на то, что это наиболее откровенное его заявление об усилении давления на Кремль или на тех, кто покупает российскую нефть.

Как отметил глава Европейского совета Антониу Кошта, новые санкции ЕС готовятся в тесной координации с США.

