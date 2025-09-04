Макрон пообещал ужесточить санкции против России — в каком случае

После заседания "Коалиции желающих" 4 сентября президент Франции Макрон высказался о санкциях против России. Он пообещал усилить их, если Москва будет отказываться от мира.
Главные тезисы
- Президент Франции Макрон пообещал ужесточить санкции против России, если Москва будет отказываться от мирных переговоров.
- Новые санкции против РФ будут введены в согласовании с США, которые поддерживают эту инициативу.
- Франция обсуждает с Америкой гарантии для Украины и планирует дальнейшие шаги против агрессии РФ.
Макрон обещает новые санкции против РФ в координации с США
По словам президента Франции, США вроде бы тоже присоединятся к этому.
Об этом стало известно в ходе общения с журналистами Зеленского и Макрона по итогам встреч.
Также Макрон сказал, что в ближайшие недели определится вклад Америки в гарантии для Украины.
По его словам, дальше будут контакты между американцами и россиянами, и "все сигналы должны превратиться в реальность".
Также он добавил, что ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, и "на столе есть политическое предложение, военное предложение".
Макрон добавил, что в рамках поддержки гарантий безопасности уже 26 стран решили привлечь своих военных в Украину в день после прекращения огня или достижения мира.
Эти войска будут размещены не на линии фронта и преследуют цель предотвратить повторную агрессию со стороны РФ.
