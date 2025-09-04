Макрон пообещал ужесточить санкции против России — в каком случае

После заседания "Коалиции желающих" 4 сентября президент Франции Макрон высказался о санкциях против России. Он пообещал усилить их, если Москва будет отказываться от мира.

Макрон обещает новые санкции против РФ в координации с США

По словам президента Франции, США вроде бы тоже присоединятся к этому.

Об этом стало известно в ходе общения с журналистами Зеленского и Макрона по итогам встреч.

Если Россия будет продолжать отказываться от мирных переговоров, то будут введены новые санкции в координации с США. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Также Макрон сказал, что в ближайшие недели определится вклад Америки в гарантии для Украины.

Мы побеседовали с президентом США. Выводы следующие: в ближайшие недели мы четко определим, каким будет вклад Америки в эту коалицию, финализируем его. Взносы европейских стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Канады. Мы определили первые и вторичные обязательства прекратить войну. Поделиться

По его словам, дальше будут контакты между американцами и россиянами, и "все сигналы должны превратиться в реальность".

Также он добавил, что ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, и "на столе есть политическое предложение, военное предложение".

Макрон добавил, что в рамках поддержки гарантий безопасности уже 26 стран решили привлечь своих военных в Украину в день после прекращения огня или достижения мира.