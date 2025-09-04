Макрон пообещал ужесточить санкции против России — в каком случае
Категория
Политика
Дата публикации

Макрон пообещал ужесточить санкции против России — в каком случае

Офис Президента Украины
Макрон
Read in English
Читати українською

После заседания "Коалиции желающих" 4 сентября президент Франции Макрон высказался о санкциях против России. Он пообещал усилить их, если Москва будет отказываться от мира.

Главные тезисы

  • Президент Франции Макрон пообещал ужесточить санкции против России, если Москва будет отказываться от мирных переговоров.
  • Новые санкции против РФ будут введены в согласовании с США, которые поддерживают эту инициативу.
  • Франция обсуждает с Америкой гарантии для Украины и планирует дальнейшие шаги против агрессии РФ.

Макрон обещает новые санкции против РФ в координации с США

По словам президента Франции, США вроде бы тоже присоединятся к этому.

Об этом стало известно в ходе общения с журналистами Зеленского и Макрона по итогам встреч.

Если Россия будет продолжать отказываться от мирных переговоров, то будут введены новые санкции в координации с США.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Также Макрон сказал, что в ближайшие недели определится вклад Америки в гарантии для Украины.

Мы побеседовали с президентом США. Выводы следующие: в ближайшие недели мы четко определим, каким будет вклад Америки в эту коалицию, финализируем его. Взносы европейских стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Канады. Мы определили первые и вторичные обязательства прекратить войну.

По его словам, дальше будут контакты между американцами и россиянами, и "все сигналы должны превратиться в реальность".

Также он добавил, что ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, и "на столе есть политическое предложение, военное предложение".

Макрон добавил, что в рамках поддержки гарантий безопасности уже 26 стран решили привлечь своих военных в Украину в день после прекращения огня или достижения мира.

Эти войска будут размещены не на линии фронта и преследуют цель предотвратить повторную агрессию со стороны РФ.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Коалиция желающих" обдумывает изменение стратегии относительно Украины
Что известно о тайных переговорах "Коалиции желающих"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Прекращение огня в Украине. "Коалиция желающих" может изменить позицию
Как может измениться позиция "Коалиции желающих"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Коалиция желающих" собирается в Париже для помощи Украине — когда именно
Коалиция желающих

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?