"Коалиция желающих" собирается в Париже для помощи Украине — когда именно

Заседание "Коалиции желающих" в гибридном формате состоится в Париже 4 сентября под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера.

"Коалиция желающих" собирается в Париже

Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Согласно сообщению, в Париже 4 сентября состоится заседание "Коалиции желающих" с помощью Украины.

Сопредседателями встречи будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Могу подтвердить, что в четверг в Париже состоится встреча коалиции решительных (в гибридном формате).

Как сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский присоединится к европейским лидерам, которые соберутся в четверг в Париже, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности Украины.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что после важной подготовительной работы на уровне начальников штабов были предварительно определены взносы каждой страны в потенциальные гарантии безопасности Украины, и Коалиция желающих соберется на уровне лидеров для обсуждения этих решений.

Часть участников будет присутствовать в Париже лично, а часть – онлайн.