"Коалиция желающих" собирается в Париже для помощи Украине — когда именно

Заседание "Коалиции желающих" в гибридном формате состоится в Париже 4 сентября под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера.
Главные тезисы
- В Париже 4 сентября состоится заседание “Коалиции желающих” с целью оказания помощи Украине в обеспечении безопасности.
- Президент Франции и премьер-министр Британии будут сопредседателями встречи, на которой также примет участие президент Украины.
"Коалиция желающих" собирается в Париже
Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
Согласно сообщению, в Париже 4 сентября состоится заседание "Коалиции желающих" с помощью Украины.
Сопредседателями встречи будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Как сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский присоединится к европейским лидерам, которые соберутся в четверг в Париже, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности Украины.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что после важной подготовительной работы на уровне начальников штабов были предварительно определены взносы каждой страны в потенциальные гарантии безопасности Украины, и Коалиция желающих соберется на уровне лидеров для обсуждения этих решений.
Часть участников будет присутствовать в Париже лично, а часть – онлайн.
