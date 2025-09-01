"Коаліція охочих" збирається у Парижі задля допомоги Україні — коли саме

Засідання "Коаліції охочих" у гібридному форматі відбудеться у Парижі 4 вересня, під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера.
Головні тези:
- Зустріч “Коаліції охочих” в Парижі призначена для обговорення допомоги Україні в забезпеченні безпеки.
- Президент Франції та прем’єр-міністр Британії виступатимуть співголовами засідання.
- Участь у зустрічі також візьме президент Володимир Зеленський для обговорення можливих гарантій безпеки для України.
“Коаліція охочих” збирається у Парижі
Про це повідомили у пресслужбі Єлисейського палацу.
Згідно з повідомленням, у Парижі 4 вересня відбудеться засідання "Коаліції охочих" з допомоги Україні.
Співголовами зустрічі будуть президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Як повідомлялося, український президент Володимир Зеленський доєднається до європейських лідерів, які зберуться у четвер в Парижі, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон розповів, що після важливої підготовчої роботи на рівні начальників штабів було попередньо визначено внески кожної країни в потенційні гарантії безпеки Україні, і "Коаліція охочих" збереться на рівні лідерів для обговорення цих рішень.
Частина учасників буде присутня в Парижі особисто, а частина – онлайн.
