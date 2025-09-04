Макрон пообіцяв посилити санкції проти Росії — в якому випадку
Макрон пообіцяв посилити санкції проти Росії — в якому випадку

Макрон
Після засідання "Коаліції охочих" 4 вересня президент Франції Макрон висловився про санкції проти Росії. Він пообіцяв посилити їх, якщо Москва відмовлятиметься від миру.

Головні тези:

  • Президент Франції Макрон планує посилити санкції проти Росії у випадку, якщо Москва відмовлятиметься від мирних переговорів.
  • За словами Макрона, нові санкції проти РФ будуть введені у координації зі США, що підтримують цю ініціативу.
  • Франція також обговорює внесок Америки в гарантії для України та планує подальші кроки у контексті протидії агресії РФ.

Макрон обіцяє нові санкції проти РФ у координації зі США

За словами президента Франції, США нібито теж доєднаються до цього.

Про це стало відомо під час спілкування з журналістами Зеленського та Макрона за підсумками зустрічей.

Якщо Росія продовжуватиме відмовлятися від мирних переговорів, будуть запроваджені нові санкції у координації зі США.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

Також Макрон сказав, що найближчими тижнями визначиться внесок Америки в гарантії для України

Ми поговорили з президентом США. Висновки наступні: в найближчі тижні ми чітко визначимо, який буде внесок Америки в цю коаліцію, фіналізуємо його. Внески європейських країн, Азійсько-тихоокеанського регіону, а також Канади. Ми визначили перші і вторинні зобов'язання, щоб припинити війну.

За його словами, далі будуть контакти між американцями і росіянами, і "всі сигнали мають перетворитися на реальність".

Також він додав, що ЄС готовий надати Україні гарантії безпеки, і "на столі є політична пропозиція, військова пропозиція".

Макрон додав, що в межах підтримки гарантій безпеки вже 26 країн вирішили залучити своїх військових в Україні у день після припинення вогню чи досягнення миру.

Ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ.

