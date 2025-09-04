Макрон пообіцяв посилити санкції проти Росії — в якому випадку

Після засідання "Коаліції охочих" 4 вересня президент Франції Макрон висловився про санкції проти Росії. Він пообіцяв посилити їх, якщо Москва відмовлятиметься від миру.

Макрон обіцяє нові санкції проти РФ у координації зі США

За словами президента Франції, США нібито теж доєднаються до цього.

Про це стало відомо під час спілкування з журналістами Зеленського та Макрона за підсумками зустрічей.

Якщо Росія продовжуватиме відмовлятися від мирних переговорів, будуть запроваджені нові санкції у координації зі США. Емманюель Макрон Президент Франції

Також Макрон сказав, що найближчими тижнями визначиться внесок Америки в гарантії для України

Ми поговорили з президентом США. Висновки наступні: в найближчі тижні ми чітко визначимо, який буде внесок Америки в цю коаліцію, фіналізуємо його. Внески європейських країн, Азійсько-тихоокеанського регіону, а також Канади. Ми визначили перші і вторинні зобов'язання, щоб припинити війну. Поширити

За його словами, далі будуть контакти між американцями і росіянами, і "всі сигнали мають перетворитися на реальність".

Також він додав, що ЄС готовий надати Україні гарантії безпеки, і "на столі є політична пропозиція, військова пропозиція".

Макрон додав, що в межах підтримки гарантій безпеки вже 26 країн вирішили залучити своїх військових в Україні у день після припинення вогню чи досягнення миру.