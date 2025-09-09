Силы обороны нанесли удары по 5 пунктам управления армии РФ — видео

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 9 сентября 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.09.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 090 010 (+950) человек,

танков — 11 169 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 23 261 (+3) ед,

артиллерийских систем — 32 577 (+32) ед,

РСЗО — 1 482 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 57 504 (+226) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 61 207 (+72) ед,

специальной техники — 3 963 (+2) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб.

Кроме того, было привлечено для поражения 5516 дронов-камикадзе и совершено 4989 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 86 — из реактивных систем залпового огня.