Силы обороны нанесли удары по 5 пунктам управления армии РФ — видео
Украина
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 9 сентября 2025 года
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили пять пунктов управления и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

  • Начался 1294 день полномасштабной войны России против Украины.
  • В течение 8 сентября на фронте произошло 195 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 9 сентября 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 090 010 (+950) человек,

  • танков — 11 169 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 23 261 (+3) ед,

  • артиллерийских систем — 32 577 (+32) ед,

  • РСЗО — 1 482 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 57 504 (+226) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 61 207 (+72) ед,

  • специальной техники — 3 963 (+2) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых бомб.

Кроме того, было привлечено для поражения 5516 дронов-камикадзе и совершено 4989 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 86 — из реактивных систем залпового огня.

