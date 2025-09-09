"Буде страшна трагедія". Зеленський відреагував на вимогу Путіна

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не збирається виводити Сили оборони України з Донецької області, як цього хоче російський диктатор Володимир Путін. Президент попередив про “страшну трагедію”, яка може статися у разі подібного розвитку подій.

Зеленський не довіряє Путіну

Як пояснив український лідер, країна не збирається віддавати своїх громадян, їхнє життя, історію та домівки.

Однак, що важливо розуміти, є інший важливий фактор, чому ЗСУ не підуть з Донецької області.

Там стоять сильні війська і там є укріплення. І якщо він (Путін — ред.) ввійде, то буде мати весь Донбас. Хто гарантує нам, що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова. Там, де півтора мільйона людей. Харків — він також завжди хотів Харків, який стояв усі ці роки. Усі 11 років Харків стояв. І він на кордоні з Росією. І він захоче окупувати Харків. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави закликав світ не ігнорувати той факт, що у Харкові проживає півтора мільйона людей, які не хочуть покидати рідне місто.

Що буде відбуватися? Це буде страшна трагедія. І так само в нього відкривається шлях до Дніпра, індустріальний центр України. Це наша економіка, наші заводи, наше виробництво. Це серйозний вклад у ВВП держави, — пояснив Зеленський. Поширити

Окрім того, український лідер спростував цинічну брехню Кремля про те, що їхні війська з 24 лютого 2022 року захопили 70% Донбасу.