"Буде страшна трагедія". Зеленський відреагував на вимогу Путіна
Україна
"Буде страшна трагедія". Зеленський відреагував на вимогу Путіна

Зеленський
Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не збирається виводити Сили оборони України з Донецької області, як цього хоче російський диктатор Володимир Путін. Президент попередив про “страшну трагедію”, яка може статися у разі подібного розвитку подій.

  • Лідер України наголосив, що країна не покине своїх громадян і не відмовиться від своєї території.
  • Харків та Дніпро одразу опиняться у зоні ризику, якщо ЗСУ вийдуть з Донецької області.

Зеленський не довіряє Путіну

Як пояснив український лідер, країна не збирається віддавати своїх громадян, їхнє життя, історію та домівки.

Однак, що важливо розуміти, є інший важливий фактор, чому ЗСУ не підуть з Донецької області.

Там стоять сильні війська і там є укріплення. І якщо він (Путін — ред.) ввійде, то буде мати весь Донбас. Хто гарантує нам, що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова. Там, де півтора мільйона людей. Харків — він також завжди хотів Харків, який стояв усі ці роки. Усі 11 років Харків стояв. І він на кордоні з Росією. І він захоче окупувати Харків.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави закликав світ не ігнорувати той факт, що у Харкові проживає півтора мільйона людей, які не хочуть покидати рідне місто.

Що буде відбуватися? Це буде страшна трагедія. І так само в нього відкривається шлях до Дніпра, індустріальний центр України. Це наша економіка, наші заводи, наше виробництво. Це серйозний вклад у ВВП держави, — пояснив Зеленський.

Окрім того, український лідер спростував цинічну брехню Кремля про те, що їхні війська з 24 лютого 2022 року захопили 70% Донбасу.

