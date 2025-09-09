"Буде страшна трагедія". Зеленський відреагував на вимогу Путіна

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не збирається виводити Сили оборони України з Донецької області, як цього хоче російський диктатор Володимир Путін. Президент попередив про “страшну трагедію”, яка може статися у разі подібного розвитку подій.
Головні тези:
- Лідер України наголосив, що країна не покине своїх громадян і не відмовиться від своєї території.
- Харків та Дніпро одразу опиняться у зоні ризику, якщо ЗСУ вийдуть з Донецької області.
Зеленський не довіряє Путіну
Як пояснив український лідер, країна не збирається віддавати своїх громадян, їхнє життя, історію та домівки.
Однак, що важливо розуміти, є інший важливий фактор, чому ЗСУ не підуть з Донецької області.
Глава держави закликав світ не ігнорувати той факт, що у Харкові проживає півтора мільйона людей, які не хочуть покидати рідне місто.
Окрім того, український лідер спростував цинічну брехню Кремля про те, що їхні війська з 24 лютого 2022 року захопили 70% Донбасу.
