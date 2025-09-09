США ухвалили неочікуване рішення на користь Росії та Китаю

Згідно з даними Financial Times, команда американського лідера Дональда Трампа уже попередила європейський союзників, що США відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку таких країн, як Росія, Китай та Іран.
Головні тези:
- Багато років поспіль Росія проводить агресивну дезінформаційну кампанію, однак США більше не хочуть з цим боротися.
- Експерти називають це "одностороннім актом роззброєння" Штатів в інформаційній війні проти РФ та Китаю.
Трамп ослаблює опір США Росії та Китаю
Як повідомили журналістам анонімні джерела, нещодавно лідери отримали звістку від Держдепу про те, що США припиняють дію меморандумів про взаєморозуміння.
Що важливо розуміти, вони були підписані у 2024 році адміністрації Джо Байдена.
Ключова мета цих документів — сформувати єдиний підхід до виявлення та викриття зловмисної інформації, які поширюють іноземні уряди, намагаючись занурити світ у хаос.
З заявою з цього приводу виступив Джеймс Рубін, який керував центром до грудня 2024 року.
Він не приховує, що вважає це рішення "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні проти РФ та КНР.
