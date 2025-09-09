США приняли неожиданное решение в пользу России и Китая

Согласно данным Financial Times, команда американского лидера Дональда Трампа уже предупредила европейских союзников, что США отказываются от совместных усилий по борьбе с дезинформацией со стороны таких стран, как Россия, Китай и Иран.
Главные тезисы
- Многие годы Россия проводит агрессивную дезинформационную кампанию, однако США больше не хотят с этим бороться.
- Эксперты называют это "односторонним актом разоружения" Штатов в информационной войне против РФ и Китая.
Трамп ослабляет сопротивление США России и Китаю
Как сообщили журналистам анонимные источники, недавно лидеры получили известие от Госдепа о том, что США прекращают меморандумы о взаимопонимании.
Что важно понимать, они были подписаны в 2024 г. при администрации Джо Байдена.
Ключевая цель этих документов — сформировать единый подход к выявлению и разоблачению злонамеренной информации, распространяемой иностранными правительствами, которые пытаются погрузить мир в хаос.
С заявлением по этому поводу выступил Джеймс Рубин, который руководил центром до декабря 2024 года.
Он не скрывает, что считает это решение "односторонним актом разоружения" в информационной войне против РФ и КНР.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-