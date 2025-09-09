США приняли неожиданное решение в пользу России и Китая
Категория
Мир
Дата публикации

США приняли неожиданное решение в пользу России и Китая

Трамп
Читати українською
Источник:  Financial Times

Согласно данным Financial Times, команда американского лидера Дональда Трампа уже предупредила европейских союзников, что США отказываются от совместных усилий по борьбе с дезинформацией со стороны таких стран, как Россия, Китай и Иран.

Главные тезисы

  • Многие годы Россия проводит агрессивную дезинформационную кампанию, однако США больше не хотят с этим бороться.
  • Эксперты называют это "односторонним актом разоружения" Штатов в информационной войне против РФ и Китая.

Трамп ослабляет сопротивление США России и Китаю

Как сообщили журналистам анонимные источники, недавно лидеры получили известие от Госдепа о том, что США прекращают меморандумы о взаимопонимании.

Что важно понимать, они были подписаны в 2024 г. при администрации Джо Байдена.

Ключевая цель этих документов — сформировать единый подход к выявлению и разоблачению злонамеренной информации, распространяемой иностранными правительствами, которые пытаются погрузить мир в хаос.

Меморандумы были частью инициативы, которую возглавил Центр глобального взаимодействия (GEC), агентство Государственного департамента, занимающееся борьбой с дезинформацией, которая распространяется за рубежом противниками США и террористическими группами.

С заявлением по этому поводу выступил Джеймс Рубин, который руководил центром до декабря 2024 года.

Он не скрывает, что считает это решение "односторонним актом разоружения" в информационной войне против РФ и КНР.

Информационная война — это реальность нашего времени, и искусственный интеллект лишь умножит риски, связанные с ней, — предупредил Рубин.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Последняя капля". Путин публично унизил Трампа и его жену Меланию
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон злится и возмущается из-за нового решения Трампа
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп планирует ввести новые санкции против России — у Путина отреагировали
Песков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?