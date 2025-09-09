Согласно данным Financial Times, команда американского лидера Дональда Трампа уже предупредила европейских союзников, что США отказываются от совместных усилий по борьбе с дезинформацией со стороны таких стран, как Россия, Китай и Иран.

Трамп ослабляет сопротивление США России и Китаю

Как сообщили журналистам анонимные источники, недавно лидеры получили известие от Госдепа о том, что США прекращают меморандумы о взаимопонимании.

Что важно понимать, они были подписаны в 2024 г. при администрации Джо Байдена.

Ключевая цель этих документов — сформировать единый подход к выявлению и разоблачению злонамеренной информации, распространяемой иностранными правительствами, которые пытаются погрузить мир в хаос.

Меморандумы были частью инициативы, которую возглавил Центр глобального взаимодействия (GEC), агентство Государственного департамента, занимающееся борьбой с дезинформацией, которая распространяется за рубежом противниками США и террористическими группами.

С заявлением по этому поводу выступил Джеймс Рубин, который руководил центром до декабря 2024 года.

Он не скрывает, что считает это решение "односторонним актом разоружения" в информационной войне против РФ и КНР.