По словам украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин уверял президента США Дональда Трампа и членов его команды, что армия РФ захватит всю Донецкую область до конца 2025 года.
Главные тезисы
- Зеленский призвал не верить в ложь Кремля в масштабах оккупации.
- Он не верит, что Россия может захватить Донецкую область до конца года.
Путин продолжает блефовать в переговорах с Трампом
В первую очередь Владимир Зеленский призвал мир не верить в ложь Кремля о том, что армия РФ с начала полномасштабной войны захватила 70% Донбасса.
Что важно понимать, это лишь традиционная манипуляция фактами, к которой так часто прибегает Москва.
Глава государства не отрицает, что речь идет об оккупации значительных территорий.
Однако, стоит отметить, что за это продвижение армия РФ отдала жизнь более миллиона своих военных.
