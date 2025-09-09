Зеленский раскрыл неизвестные детали переговоров Трампа и Путина
Зеленский раскрыл неизвестные детали переговоров Трампа и Путина

Путин и Трамп
Источник:  ABC

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин уверял президента США Дональда Трампа и членов его команды, что армия РФ захватит всю Донецкую область до конца 2025 года.

  • Зеленский призвал не верить в ложь Кремля в масштабах оккупации.
  • Он не верит, что Россия может захватить Донецкую область до конца года.

Путин продолжает блефовать в переговорах с Трампом

В первую очередь Владимир Зеленский призвал мир не верить в ложь Кремля о том, что армия РФ с начала полномасштабной войны захватила 70% Донбасса.

Что важно понимать, это лишь традиционная манипуляция фактами, к которой так часто прибегает Москва.

После первой оккупации 11 лет назад он (Путин — ред.) захватил Крым без боя и треть Донбасса. После начала полномасштабной войны почти за четыре года они захватили около 30% Донецкой области, не всего Донбасса. И мы сейчас контролируем еще 32%. То есть, треть была взята ими 10 лет назад. За годы полномасштабной войны он взял всего 30%.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства не отрицает, что речь идет об оккупации значительных территорий.

Однако, стоит отметить, что за это продвижение армия РФ отдала жизнь более миллиона своих военных.

И это почти четыре года. И если он говорит, что через 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам и представителю президента Трампа, он говорил, что возьмет Донбасс до конца года. Он не возьмет. Цена — годы и миллион людей. А если не годы, а быстрее, то просто больше людей, — объяснил Зеленский.

