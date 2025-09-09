Зеленський розкрив невідомі деталі переговорів Трампа та Путіна
Зеленський розкрив невідомі деталі переговорів Трампа та Путіна

Путін та Трамп
Джерело:  ABC

За словами українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін запевняв президента США Дональда Трампа та членів його команди, що армія РФ захопить усю Донецьку область до кінця 2025 року.

Головні тези:

  • Зеленський закликав не вірити у брехню Кремля щодо масштабів окупації.
  • Він не вірить, що Росія може захопити Донецьку область до кінця року.

Путін продовжує блефувати у переговорах з Трампом

Насамперед Володимир Зеленський закликав світ не вірити у брехню Кремля про те, що армія РФ з початку повномасштабної війни захопила 70% Донбасу.

Що важливо розуміти, це лише традиційне перекручування фактів, до якого часто вдається Москва.

Після першої окупації 11 років тому він (Путін — ред.) захопив Крим без бою та третину Донбасу. Після початку повномасштабної війни за майже чотири роки вони захопили близько 30% Донецької області, не всього Донбасу. І ми контролюємо зараз ще 32%. Тобто третина була взята ними 10 років тому. За роки повномасштабної війни він взяв лише 30%.

Глава держави не заперечує, що йдеться про окупацію значних територій.

Однак, варто зазначити, що за це просування армія РФ віддала життя понад мільйон своїх військовий.

І це майже чотири роки. І якщо він каже, що за 3-4 місяці, а саме це він казав американцям і представнику президента Трампа, він казав, що візьме Донбас до кінця року. Він не візьме. Ціна — роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей, — пояснив Зеленський.

Росіяни одним ударом вбили понад 20 мешканців Донеччини

