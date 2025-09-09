Зеленський розкрив невідомі деталі переговорів Трампа та Путіна

За словами українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін запевняв президента США Дональда Трампа та членів його команди, що армія РФ захопить усю Донецьку область до кінця 2025 року.

Путін продовжує блефувати у переговорах з Трампом

Насамперед Володимир Зеленський закликав світ не вірити у брехню Кремля про те, що армія РФ з початку повномасштабної війни захопила 70% Донбасу.

Що важливо розуміти, це лише традиційне перекручування фактів, до якого часто вдається Москва.

Після першої окупації 11 років тому він (Путін — ред.) захопив Крим без бою та третину Донбасу. Після початку повномасштабної війни за майже чотири роки вони захопили близько 30% Донецької області, не всього Донбасу. І ми контролюємо зараз ще 32%. Тобто третина була взята ними 10 років тому. За роки повномасштабної війни він взяв лише 30%. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави не заперечує, що йдеться про окупацію значних територій.

Однак, варто зазначити, що за це просування армія РФ віддала життя понад мільйон своїх військовий.