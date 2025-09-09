Зеленський розкрив невідомі деталі переговорів Трампа та Путіна

За словами українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін запевняв президента США Дональда Трампа та членів його команди, що армія РФ захопить усю Донецьку область до кінця 2025 року.
Головні тези:
- Зеленський закликав не вірити у брехню Кремля щодо масштабів окупації.
- Він не вірить, що Росія може захопити Донецьку область до кінця року.
Путін продовжує блефувати у переговорах з Трампом
Насамперед Володимир Зеленський закликав світ не вірити у брехню Кремля про те, що армія РФ з початку повномасштабної війни захопила 70% Донбасу.
Що важливо розуміти, це лише традиційне перекручування фактів, до якого часто вдається Москва.
Глава держави не заперечує, що йдеться про окупацію значних територій.
Однак, варто зазначити, що за це просування армія РФ віддала життя понад мільйон своїх військовий.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-