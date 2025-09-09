Росія скинула авіабомбу на Донеччину — понад 20 загиблих

9 вересня армія РФ завдала удару авіабомбою по селищу Ярова, що в Донецькій області — росіяни скинули її безпосередньо на цивільне населення. Згідно з останніми даними, відомо про понад 20 загиблих місцевих мешканців.
Головні тези:
- Росія атакувала цивільних, які отримували пенсії.
- Зеленський закликає світ не мовчати та зупинити РФ.
Росіяни одним ударом вбили понад 20 мешканців Донеччини
На нову ворожу атаку одразу відреагував глава держави Володимир Зеленський:
Український лідер також показав перші кадри наслідків смертельної російської атаки, на яких можна побачити велику кількість загиблих цивільних:
Він закликав міжнародну спільноту, щоб такі удари Росії не залишились без належної реакції світу.
Як нагадав Володимир Зеленський, країна-агресорка продовжують сіяти смерть, однак уникає нових потужний санкцій, нових сильних ударів.
