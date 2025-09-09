Росія скинула авіабомбу на Донеччину — понад 20 загиблих
Росія скинула авіабомбу на Донеччину — понад 20 загиблих

Росіяни одним ударом вбили понад 20 мешканців Донеччини

9 вересня армія РФ завдала удару авіабомбою по селищу Ярова, що в Донецькій області — росіяни скинули її безпосередньо на цивільне населення. Згідно з останніми даними, відомо про понад 20 загиблих місцевих мешканців.

Головні тези:

  • Росія атакувала цивільних, які отримували пенсії.
  • Зеленський закликає світ не мовчати та зупинити РФ.

На нову ворожу атаку одразу відреагував глава держави Володимир Зеленський:

Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих — більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих.

Український лідер також показав перші кадри наслідків смертельної російської атаки, на яких можна побачити велику кількість загиблих цивільних:

Він закликав міжнародну спільноту, щоб такі удари Росії не залишились без належної реакції світу.

Як нагадав Володимир Зеленський, країна-агресорка продовжують сіяти смерть, однак уникає нових потужний санкцій, нових сильних ударів.

Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть, — наголосив президент України.

