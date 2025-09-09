Росія скинула авіабомбу на Донеччину — понад 20 загиблих

Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих — більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих.