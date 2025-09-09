Россия сбросила авиабомбу на Донетчину — более 20 погибших

Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших — более 20 человек. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших.