Россия сбросила авиабомбу на Донетчину — более 20 погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия сбросила авиабомбу на Донетчину — более 20 погибших

Владимир Зеленский
Россияне одним ударом убили более 20 жителей Донбасса
Читати українською

9 сентября армия РФ нанесла удар авиабомбой по поселку Яровая, что в Донецкой области — россияне сбросили ее непосредственно на гражданское население. Согласно последним данным, известно более 20 погибших местных жителей.

Главные тезисы

  • Россия атаковала гражданских, которые получали пенсии.
  • Зеленский призывает мир не молчать и остановить РФ.

Россияне одним ударом убили более 20 жителей Донбасса

На новую вражескую атаку сразу же отреагировал глава государства Владимир Зеленский:

Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших — более 20 человек. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер также показал первые кадры последствий смертельной российской атаки, на которых можно увидеть большое количество погибших.

Он призвал международное сообщество, чтобы такие удары России не остались без должной реакции мира.

Как напомнил Владимир Зеленский, страна-агрессорка продолжают сеять смерть, однако избегает новых мощных санкций, новых сильных ударов.

Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Требуется реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Требуется реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть, — подчеркнул президент Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украине грозит дефицит средств ПВО — что произошло
Защита Украины может ослабнуть из-за решения Пентагона
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российской Пензе выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов
Часть российских нефтепроводов снова не работает
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Будет ужасная трагедия". Зеленский отреагировал на требование Путина
Зеленский не доверяет Путину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?