Россия сбросила авиабомбу на Донетчину — более 20 погибших

9 сентября армия РФ нанесла удар авиабомбой по поселку Яровая, что в Донецкой области — россияне сбросили ее непосредственно на гражданское население. Согласно последним данным, известно более 20 погибших местных жителей.
Главные тезисы
- Россия атаковала гражданских, которые получали пенсии.
- Зеленский призывает мир не молчать и остановить РФ.
Россияне одним ударом убили более 20 жителей Донбасса
На новую вражескую атаку сразу же отреагировал глава государства Владимир Зеленский:
Украинский лидер также показал первые кадры последствий смертельной российской атаки, на которых можно увидеть большое количество погибших.
Он призвал международное сообщество, чтобы такие удары России не остались без должной реакции мира.
Как напомнил Владимир Зеленский, страна-агрессорка продолжают сеять смерть, однако избегает новых мощных санкций, новых сильных ударов.
