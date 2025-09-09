Украине грозит дефицит средств ПВО — что произошло
Категория
Украина
Дата публикации

Украине грозит дефицит средств ПВО — что произошло

Защита Украины может ослабнуть из-за решения Пентагона
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Инсайдеры издания Financial Times предупреждают, что Украина может столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны после того, как Минобороны США пересмотрело программу военной помощи. Что важно понимать, это стало причиной замедления поставок именно в то время, когда Россия ужесточает воздушные атаки на Украину.

Главные тезисы

  • Украине становится все труднее защищаться от российского воздушного террора.
  • На этом фоне Европа усиливает поддержку Киева, однако этого пока недостаточно.

Защита Украины может ослабнуть из-за решения Пентагона

По словам анонимных источников, проблемы стали все ощутимее после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок с момента принятия директивы Пентагона в июне.

По мнению экспертов, если Россия не прекратит эскалацию или просто сохранит более высокие темпы ракетных и беспилотных атак, украинская ПВО испытает значительный дефицит.

Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы, — заявил СМИ инсайдер, знакомый с американскими поставками средств противовоздушной обороны в Украину.

Что важно понимать, сокращение объемов поставок вызывает особую обеспокоенность, ведь другие ракеты производятся партиями, из-за чего возникают промежутки между поставками.

Европейские союзники не так давно согласились послать системы ПВО и боеприпасы из своих запасов и закупить другие у США, чтобы они могли поставлять их Украине.

Ключевая проблема заключается в том, что эти поставки начали поступать лишь отчасти.

