Украине грозит дефицит средств ПВО — что произошло

Инсайдеры издания Financial Times предупреждают, что Украина может столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны после того, как Минобороны США пересмотрело программу военной помощи. Что важно понимать, это стало причиной замедления поставок именно в то время, когда Россия ужесточает воздушные атаки на Украину.
Главные тезисы
- Украине становится все труднее защищаться от российского воздушного террора.
- На этом фоне Европа усиливает поддержку Киева, однако этого пока недостаточно.
Защита Украины может ослабнуть из-за решения Пентагона
По словам анонимных источников, проблемы стали все ощутимее после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок с момента принятия директивы Пентагона в июне.
По мнению экспертов, если Россия не прекратит эскалацию или просто сохранит более высокие темпы ракетных и беспилотных атак, украинская ПВО испытает значительный дефицит.
Что важно понимать, сокращение объемов поставок вызывает особую обеспокоенность, ведь другие ракеты производятся партиями, из-за чего возникают промежутки между поставками.
Европейские союзники не так давно согласились послать системы ПВО и боеприпасы из своих запасов и закупить другие у США, чтобы они могли поставлять их Украине.
Ключевая проблема заключается в том, что эти поставки начали поступать лишь отчасти.
