Украине грозит дефицит средств ПВО — что произошло

Инсайдеры издания Financial Times предупреждают, что Украина может столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны после того, как Минобороны США пересмотрело программу военной помощи. Что важно понимать, это стало причиной замедления поставок именно в то время, когда Россия ужесточает воздушные атаки на Украину.

Защита Украины может ослабнуть из-за решения Пентагона

По словам анонимных источников, проблемы стали все ощутимее после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок с момента принятия директивы Пентагона в июне.

По мнению экспертов, если Россия не прекратит эскалацию или просто сохранит более высокие темпы ракетных и беспилотных атак, украинская ПВО испытает значительный дефицит.

Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы, — заявил СМИ инсайдер, знакомый с американскими поставками средств противовоздушной обороны в Украину. Поделиться

Что важно понимать, сокращение объемов поставок вызывает особую обеспокоенность, ведь другие ракеты производятся партиями, из-за чего возникают промежутки между поставками.

Европейские союзники не так давно согласились послать системы ПВО и боеприпасы из своих запасов и закупить другие у США, чтобы они могли поставлять их Украине.

Ключевая проблема заключается в том, что эти поставки начали поступать лишь отчасти.