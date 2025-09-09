Україні загрожує дефіцит засобів ППО — що сталося

Інсайдери видання Financial Times попереджають, що Україна може зіткнутися з дефіцитом засобів протиповітряної оборони після того, як Міноборони США переглянуло програму військової допомоги. Що важливо розуміти, це стало причиною сповільнення постачань саме в той час, коли Росія посилює повітряні атаки на Україну.

Захист України може ослабнути через рішення Пентагона

За словами анонімних джерел, проблеми стали дедалі відчутнішими після кількох місяців нерегулярних і менших, ніж очікувалося, постачань з моменту ухвалення директиви Пентагону в червні.

На переконання експертів, якщо Росія не припинить ескалацію або просто збереже вищі темпи ракетних і безпілотних атак, українська ППО відчує значний дефіцит.

Це питання часу, коли закінчаться боєприпаси, — заявив ЗМІ інсайдер, знайомий з американськими поставками засобів протиповітряної оборони в Україну.

Що важливо розуміти, скорочення обсягів постачань викликає особливе занепокоєння, адже інші ракети, що закуповуються безпосередньо у виробників в рамках окремої програми "Ініціатива сприяння безпеці України", виробляються партіями, через що виникають проміжки між поставками.

Європейські союзники не так давно згодилися надіслати системи ППО і боєприпаси зі своїх запасів і закупити інші у США, щоб вони могли постачати їх Україні.

Ключова проблема полягає в тому, що ці постачання почали надходити лише частково.