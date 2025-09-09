"Азов" зірвав наступ росіян на Добропільському напрямку — відео

Воїни 1-го корпусу НГУ "Азов" не лише змогли зупинити нову атаку армії РФ на Добропільському напрямку, а також взяти в полон російських загарбників.

"Азов" демонструє результати своєї роботи

Азовці показали групу солдатів РФ, які були взяті в полон в смузі відповідальності 1 корпусу НГУ.

В гонитві за «успєхамі» російське командування відправило окупантів в наступ в найгарячішу точку Донеччини — Добропілля. Атака зс рф провалилась, Сили оборони стабілізували ситуацію, а цим солдатам просто пощастило вижити. Поширити

Як повідомляє “Азов”, російських військових змогли взяти в полон воїни 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

На тлі останній подій Азовці нагадали російським окупантам, які воюють проти України: здатися — це єдиний шанс вижити.

Що важливо розуміти, протягом місяця активних бойових дій на Добропільському напрямку, де підрозділи 1 корпусу НГУ «Азов» разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами тримають смугу оборони, в полон вдалося взяти 69 загарбників.