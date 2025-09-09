В ЄС оголосили про амбітний план щодо посилення ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації

В ЄС оголосили про амбітний план щодо посилення ЗСУ

Європарламент
Українські воїни отримають ще більше артилерійських снарядів
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас офіційно підтвердила, що країни Євросоюзу мають намір до жовтня поставити Силам оборони Україні 2 млн артилерійських снарядів.

Головні тези:

  • Країни ЄС вже надали Україні фінансову підтримку у сумі понад 169 мільярдів євро.
  • Окрім того, блок передав ЗСУ понад 80% зі всіх обіцяних боєприпасів.

Каллас звернула увагу на те, що європейські союзники вже надали Україні майже 169 мільярдів євро фінансової підтримки з початку повномасштабного вторгнення Росії.

На цьому тлі дипломатка нагадала про постачання великокаліберних боєприпасів для ЗСУ.

Наразі вони (країни-члени ЄС — ред.) також забезпечили 80% відсотків боєприпасів від нашої мети в 2 мільйони боєприпасів. До жовтня ми маємо на меті забезпечити 100%.

Кая Каллас

Глава дипломатії ЄС

За її словами, це справді важлива мета, реалізація якої допоможе Україні захистити себе від російських загарбників.

Що важливо розуміти, у квітні 2025 очільниця європейської дипломатії офіційно підтвердила, що зібрала вже третину з обіцяних Україні 2 млн боєприпасів.

Нещодавно в Чехії заявили, що у межах так званої "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні постачання Україні до вересня.

