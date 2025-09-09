В ЄС оголосили про амбітний план щодо посилення ЗСУ

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас офіційно підтвердила, що країни Євросоюзу мають намір до жовтня поставити Силам оборони Україні 2 млн артилерійських снарядів.

Українські воїни отримають ще більше артилерійських снарядів

Каллас звернула увагу на те, що європейські союзники вже надали Україні майже 169 мільярдів євро фінансової підтримки з початку повномасштабного вторгнення Росії.

На цьому тлі дипломатка нагадала про постачання великокаліберних боєприпасів для ЗСУ.

Наразі вони (країни-члени ЄС — ред.) також забезпечили 80% відсотків боєприпасів від нашої мети в 2 мільйони боєприпасів. До жовтня ми маємо на меті забезпечити 100%. Кая Каллас Глава дипломатії ЄС

За її словами, це справді важлива мета, реалізація якої допоможе Україні захистити себе від російських загарбників.

Що важливо розуміти, у квітні 2025 очільниця європейської дипломатії офіційно підтвердила, що зібрала вже третину з обіцяних Україні 2 млн боєприпасів.

Нещодавно в Чехії заявили, що у межах так званої "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні постачання Україні до вересня.