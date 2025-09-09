"Это новая война". Зеленский выдвинул союзникам Украины четкое требование

Глава государства Владимир Зеленский требует, чтобы тренировочные миссии украинских военных проходили именно в Украине. Об этом президент заявил, рассказывая о гарантиях безопасности нашей страны.

Зеленский озвучил свою позицию

Глава государства обратил внимание на то, что ключевой пункт этих гарантий — мощная украинская армия.

Для этого нужны не только люди, но и продолжение тренировочных миссий.

Но, конечно, они (миссии — ред.) должны быть в Украине. Потому что когда мы сейчас учим наших людей за границей, они возвращаются и мы их переучиваем. Это новая война, слишком много технологий, и все меняется. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства призывает союзников не игнорировать тот факт, что именно украинские солдаты и офицеры сейчас имеют больше опыта, чем их иностранные коллеги.

Это верно. Наши партнеры — европейцы и американцы — они начали учиться у наших ребят. И это хорошо, — отметил украинский лидер. Поделиться

Недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что есть широкая поддержка стран-союзниц расширению мандата миссии военной помощи ЕС Украине в вопросе обучения военных.