"Это новая война". Зеленский выдвинул союзникам Украины четкое требование

Глава государства Владимир Зеленский требует, чтобы тренировочные миссии украинских военных проходили именно в Украине. Об этом президент заявил, рассказывая о гарантиях безопасности нашей страны.
Главные тезисы
- Глава государства призывает союзников уделять внимание расширению миссии военной помощи ЕС в плане обучения и консультаций внутри Украины.
- В Брюсселе намекнули, что готовы к такому сценарию после завершения боевых действий.
Зеленский озвучил свою позицию
Глава государства обратил внимание на то, что ключевой пункт этих гарантий — мощная украинская армия.
Для этого нужны не только люди, но и продолжение тренировочных миссий.
Глава государства призывает союзников не игнорировать тот факт, что именно украинские солдаты и офицеры сейчас имеют больше опыта, чем их иностранные коллеги.
Недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что есть широкая поддержка стран-союзниц расширению мандата миссии военной помощи ЕС Украине в вопросе обучения военных.
В первую очередь, речь идет о том, "чтобы предоставлять обучение и консультации внутри Украины после любого вида перемирия".
