Атака РФ на Донетчину — возросло количество погибших

9 сентября российские захватчики сбросили авиабомбу на поселок Яровая, что в Донецкой области – непосредственно на гражданское население. По состоянию на 13:50 известно о 23 погибших мирных жителях.

Новая атака россиян унесла жизни многих пожилых людей

Важными деталями поделился начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев.

По его словам, по меньшей мере, 18 жителей поселка были ранены, трое из них в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, враг сбросил авиабомбу КАБ-250. Большинство погибших — это люди пенсионного возраста.

Как отметил Журавлев, часть раненых эвакуировали в больницу в Славянске, среди них есть люди в тяжелом состоянии.

В 10:40 был прилет, КАБ-250 ориентировочно. Как раз было место попадания, где "Укрпочта" выдавала населению пенсию. В настоящее время погибли 23 человека и 18 раненых. Разное состояние. Есть трое тяжелых, остальные более-менее повезли на Славянск стабилизировать, — рассказал начальник Лиманской МВА.

Он также добавил, что на месте попадания российской авиабомбы до сих пор работает Национальная полиция, ГСЧС, военные, работники военной администрации, чтобы выяснить точное количество раненых и погибших в результате удара.