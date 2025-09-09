Атака РФ на Донеччину — зросла кількість загиблих

9 вересня російські загарбники скинули авіабомбу на селище Ярова, що в Донецькій області — безпосередньо на цивільне населення. Станом на 13:50 відомо про 23 загиблих мирних мешканців.

Нова атака росіян забрала життя багатьох літніх людей

Важливими деталями поділився начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов.

За його словами, щонайменше 18 мешканців селища були поранені, троє з них у важкому стані.

За попередніми даними, ворог скинув авіабомбу КАБ-250. Більшість загиблих — це люди пенсійного віку.

Як зазначив Журавльов. Частину поранених евакуювали до лікарні у Слов'янську, серед них — люди у важкому стані.

О 10:40 був прильот, КАБ-250 орієнтовно. Якраз було місце влучання, де "Укрпошта" видавала населенню пенсію. На даний час загинули 23 людей і 18 поранених. Різний стан. Є троє важких, інші більш-менше, повезли на Слов'янськ стабілізувати, — розповів начальник Лиманської МВА. Поширити

Він також додав, що на місці влучання російської авіабомби досі працює Національна поліція, ДСНС, військові, працівники військової адміністрації, щоб з'ясувати точну кількість поранених та загиблих внаслідок удару.