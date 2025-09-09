Атака РФ на Донеччину — зросла кількість загиблих

9 вересня російські загарбники скинули авіабомбу на селище Ярова, що в Донецькій області — безпосередньо на цивільне населення. Станом на 13:50 відомо про 23 загиблих мирних мешканців.
Головні тези:
- Більшість із загиблих — люди пенсійного віку.
- Частина поранених була евакуйована до лікарні у Слов'янську, де їм надають медичну допомогу.
Нова атака росіян забрала життя багатьох літніх людей
Важливими деталями поділився начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов.
За його словами, щонайменше 18 мешканців селища були поранені, троє з них у важкому стані.
За попередніми даними, ворог скинув авіабомбу КАБ-250. Більшість загиблих — це люди пенсійного віку.
Як зазначив Журавльов. Частину поранених евакуювали до лікарні у Слов'янську, серед них — люди у важкому стані.
Він також додав, що на місці влучання російської авіабомби досі працює Національна поліція, ДСНС, військові, працівники військової адміністрації, щоб з'ясувати точну кількість поранених та загиблих внаслідок удару.
