Атака РФ на Донеччину — зросла кількість загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Донеччину — зросла кількість загиблих

Нова атака росіян забрала життя багатьох літніх людей
Read in English
Джерело:  Суспільне

9 вересня російські загарбники скинули авіабомбу на селище Ярова, що в Донецькій області — безпосередньо на цивільне населення. Станом на 13:50 відомо про 23 загиблих мирних мешканців. 

Головні тези:

  • Більшість із загиблих — люди пенсійного віку.
  • Частина поранених була евакуйована до лікарні у Слов'янську, де їм надають медичну допомогу.

Нова атака росіян забрала життя багатьох літніх людей

Важливими деталями поділився начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов.

За його словами, щонайменше 18 мешканців селища були поранені, троє з них у важкому стані.

За попередніми даними, ворог скинув авіабомбу КАБ-250. Більшість загиблих — це люди пенсійного віку.

Як зазначив Журавльов. Частину поранених евакуювали до лікарні у Слов'янську, серед них — люди у важкому стані.

О 10:40 був прильот, КАБ-250 орієнтовно. Якраз було місце влучання, де "Укрпошта" видавала населенню пенсію. На даний час загинули 23 людей і 18 поранених. Різний стан. Є троє важких, інші більш-менше, повезли на Слов'янськ стабілізувати, — розповів начальник Лиманської МВА.

Він також додав, що на місці влучання російської авіабомби досі працює Національна поліція, ДСНС, військові, працівники військової адміністрації, щоб з'ясувати точну кількість поранених та загиблих внаслідок удару.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Буде страшна трагедія". Зеленський відреагував на вимогу Путіна
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія скинула авіабомбу на Донеччину — понад 20 загиблих
Володимир Зеленський
Росіяни одним ударом вбили понад 20 мешканців Донеччини
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Азов" зірвав наступ росіян на Добропільському напрямку — відео
"Азов" демонструє результати своєї роботи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?