ГУР назвало количество солдат РФ на территории Украины

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов официально подтвердил, что на сегодняшний день на территории нашей страны находится около 700 тысяч российских захватчиков.

ГУР раскрыло актуальные данные касательно ситуации на фронте

Как отметил Андрей Юсов, 700 тысяч российских военных — это общее количество вражеских военных, учитывающее силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

Представитель ГУР обратил внимание на то, что большинство российской группировки сосредоточено в Донецкой области.

Именно это указывает, какая цель является ключевой для российского диктатора Владимира Путина.

Согласно данным украинских разведчиков, солдаты из Северной Кореи воюют только на территории РФ.

Также указано, что режим Ким Чен Ына поставляет российским захватчикам более 40% артиллерийских снарядов.

Андрей Юсов не скрывает, что это действительно серьезная проблема.