"Очень плохой сигнал". Бельгия приняла решение по замороженных активах России
Категория
Экономика
Дата публикации

"Очень плохой сигнал". Бельгия приняла решение по замороженных активах России

Бельгия уже объяснила свое решение
Read in English
Читати українською
Источник:  Euronews

Бельгия не будет конфисковывать доходы из замороженных активов страны-агрессорки России и передавать их в помощь Украине. С заявлением на этот счет выступил глава Министерства иностранных дел страны Максим Прево.

Главные тезисы

  • Максим Прево подчеркнул, что такие действия могут негативно отразиться на репутации страны как центра финансовых услуг.
  • Украина может рассчитывать на поддержку Бельгии в рамках гарантий безопасности.

Бельгия уже объяснила свое решение

Как откровенно признался Максим Прево, конфискация российских суверенных активов пока не является вариантом для его страны.

Он также озвучил прогноз, что этот шаг мог бы подвергнуть угрозе репутацию страны как центра финансовых услуг.

Более того, по убеждению главы МИД, это решение крайне опасно в целом для Европейского Союза.

Это был бы очень плохой сигнал для других стран. Некоторые из них имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы.

Максим Прево

Максим Прево

Глава МИД Бельгии

По словам шефа бельгийской дипломатии, конфискация доходов из замороженных активов РФ также "подорвет доверие к евро".

Что важно понимать, Прево даже отверг альтернативный план по переводу активов в отдельный инвестиционный фонд.

На этом фоне он подчеркнул, что Брюссель присоединится к гарантиям безопасности для Украины в рамках "Коалиции решительных".

Глава МИД подтвердил, что Бельгия передаст Украине самолеты и поможет с разминированием территории.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показал срыв прорыва армии РФ на Днепропетровщину — видео
ГУР
ГУР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пентагон злится и возмущается из-за нового решения Трампа
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин не против вступления Украины в ЕС — изменилась ли позиция Венгрии
Венгрия не изменила свою позицию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?