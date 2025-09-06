"Очень плохой сигнал". Бельгия приняла решение по замороженных активах России

Бельгия не будет конфисковывать доходы из замороженных активов страны-агрессорки России и передавать их в помощь Украине. С заявлением на этот счет выступил глава Министерства иностранных дел страны Максим Прево.
Главные тезисы
- Максим Прево подчеркнул, что такие действия могут негативно отразиться на репутации страны как центра финансовых услуг.
- Украина может рассчитывать на поддержку Бельгии в рамках гарантий безопасности.
Бельгия уже объяснила свое решение
Как откровенно признался Максим Прево, конфискация российских суверенных активов пока не является вариантом для его страны.
Он также озвучил прогноз, что этот шаг мог бы подвергнуть угрозе репутацию страны как центра финансовых услуг.
Более того, по убеждению главы МИД, это решение крайне опасно в целом для Европейского Союза.
По словам шефа бельгийской дипломатии, конфискация доходов из замороженных активов РФ также "подорвет доверие к евро".
Что важно понимать, Прево даже отверг альтернативный план по переводу активов в отдельный инвестиционный фонд.
На этом фоне он подчеркнул, что Брюссель присоединится к гарантиям безопасности для Украины в рамках "Коалиции решительных".
Глава МИД подтвердил, что Бельгия передаст Украине самолеты и поможет с разминированием территории.
