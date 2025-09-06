Путин не против вступления Украины в ЕС — изменилась ли позиция Венгрии
Путин не против вступления Украины в ЕС — изменилась ли позиция Венгрии

Венгрия не изменила свою позицию
Читати українською
Источник:  online.ua

Команда венгерского лидера Виктора Орбана настроена и дальше блокировать вступление Украины в Европейский союз, несмотря на то, что официальная Москва публично не возражает против украинской евроинтеграции.

Главные тезисы

  • Будапешт уверяет, что позиция страны не зависит от мнения Москвы.
  • Орбан пытается убедить венгров, что Украина — это враг.

Венгрия не изменила свою позицию

С заявлением на этот счет выступил шеф венгерской дипломатии Петер Сиярто.

Последний начал цинично утверждать, что позиция его страны "не определяется из-за границы".

Более того, приспешник Орбана с бравадой заявил, что официальному Будапешту "не интересно, что думают в Москве" о вступлении Украины в Европейский союз.

Нас интересует, что думают венгры, а они выразили свое мнение: они не хотят, чтобы Украина стала членом ЕС! Они не хотят, чтобы украинцы уничтожили наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность! Мы не будем поддерживать вступление Украины в ЕС!

Петер Сиярто

Петер Сиярто

Глава МИД Венгрии

Что важно понимать, на фоне падения электоральных рейтингов и риска потерять власть Виктор Орбан и члены его команды начали реализовывать новый циничный план.

К примеру, они усилили антиукраинскую политику, строя из Украины образ врага.

Официальный Будапешт пытается убедить венгров, что вступление Украины в ЕС и НАТО угрожает их стране тотальным крахом.

Венгрия до сих пор блокирует вступление Украины в ЕС

