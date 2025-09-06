Команда венгерского лидера Виктора Орбана настроена и дальше блокировать вступление Украины в Европейский союз, несмотря на то, что официальная Москва публично не возражает против украинской евроинтеграции.
Главные тезисы
- Будапешт уверяет, что позиция страны не зависит от мнения Москвы.
- Орбан пытается убедить венгров, что Украина — это враг.
Венгрия не изменила свою позицию
С заявлением на этот счет выступил шеф венгерской дипломатии Петер Сиярто.
Последний начал цинично утверждать, что позиция его страны "не определяется из-за границы".
Более того, приспешник Орбана с бравадой заявил, что официальному Будапешту "не интересно, что думают в Москве" о вступлении Украины в Европейский союз.
Что важно понимать, на фоне падения электоральных рейтингов и риска потерять власть Виктор Орбан и члены его команды начали реализовывать новый циничный план.
К примеру, они усилили антиукраинскую политику, строя из Украины образ врага.
Официальный Будапешт пытается убедить венгров, что вступление Украины в ЕС и НАТО угрожает их стране тотальным крахом.
