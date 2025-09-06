Путін не проти вступу України в ЄС — чи змінилася позиція Угорщини
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін не проти вступу України в ЄС — чи змінилася позиція Угорщини

Петер Сіярто
Джерело:  online.ua

Команда угорського лідера Віктора Орбана налаштована й надалі блокувати вступ України в Європейський союз попри те, що офіційна Москва публічно не заперечує проти української євроінтеграції.

Головні тези:

  • Будапешт запевняє, що позиція країни не залежить від думки Москви.
  • Орбан намагається переконати угорців, шо Україна — це ворог.

Угорщина не змінила свою позицію

З заявою з цього приводу виступив шеф угорської дипломатії Петер Сіярто.

Останній почав цинічно стверджувати, що позиція його країни "не визначається з-за кордону".

Ба більше, поплічник Орбана з бравадою заявив, що офіційному Будапешту "не цікаво, що думають у Москві" про вступ України до Європейського союзу.

Нас цікавить, що думають угорці, а вони висловили свою думку: вони не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС! Вони не хочуть, щоб українці знищили наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку! Ми не будемо підтримувати вступ України до ЄС!

Петер Сіярто

Петер Сіярто

Глава МЗС Угорщини

Що важливо розуміти, на тлі падіння електоральних рейтингів і ризику втратити владу Віктор Орбан та члени його команди почали реалізовувати новий цинічний план.

До прикладу, вони посилили антиукраїнську політику, будуючи з України образ ворога.

Офіційний Будапешт намагається переконати угорців, що вступ України в ЄС і НАТО буцімто загрожує їхній країні тотальним крахом.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну
Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина лякливо заборонила в'їзд командувачу СБС Бровді — Сибіга відреагував
МЗС України
Сибіга
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми не дозволимо". Угорщина публічно кинула виклик Україні
Угорщина досі блокує вступ України в ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?