Путін не проти вступу України в ЄС — чи змінилася позиція Угорщини

Команда угорського лідера Віктора Орбана налаштована й надалі блокувати вступ України в Європейський союз попри те, що офіційна Москва публічно не заперечує проти української євроінтеграції.

Угорщина не змінила свою позицію

З заявою з цього приводу виступив шеф угорської дипломатії Петер Сіярто.

Останній почав цинічно стверджувати, що позиція його країни "не визначається з-за кордону".

Ба більше, поплічник Орбана з бравадою заявив, що офіційному Будапешту "не цікаво, що думають у Москві" про вступ України до Європейського союзу.

Нас цікавить, що думають угорці, а вони висловили свою думку: вони не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС! Вони не хочуть, щоб українці знищили наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку! Ми не будемо підтримувати вступ України до ЄС! Петер Сіярто Глава МЗС Угорщини

Що важливо розуміти, на тлі падіння електоральних рейтингів і ризику втратити владу Віктор Орбан та члени його команди почали реалізовувати новий цинічний план.

До прикладу, вони посилили антиукраїнську політику, будуючи з України образ ворога.

Офіційний Будапешт намагається переконати угорців, що вступ України в ЄС і НАТО буцімто загрожує їхній країні тотальним крахом.