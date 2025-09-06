Путін не проти вступу України в ЄС — чи змінилася позиція Угорщини

Команда угорського лідера Віктора Орбана налаштована й надалі блокувати вступ України в Європейський союз попри те, що офіційна Москва публічно не заперечує проти української євроінтеграції.
Головні тези:
- Будапешт запевняє, що позиція країни не залежить від думки Москви.
- Орбан намагається переконати угорців, шо Україна — це ворог.
Угорщина не змінила свою позицію
З заявою з цього приводу виступив шеф угорської дипломатії Петер Сіярто.
Останній почав цинічно стверджувати, що позиція його країни "не визначається з-за кордону".
Ба більше, поплічник Орбана з бравадою заявив, що офіційному Будапешту "не цікаво, що думають у Москві" про вступ України до Європейського союзу.
Що важливо розуміти, на тлі падіння електоральних рейтингів і ризику втратити владу Віктор Орбан та члени його команди почали реалізовувати новий цинічний план.
До прикладу, вони посилили антиукраїнську політику, будуючи з України образ ворога.
Офіційний Будапешт намагається переконати угорців, що вступ України в ЄС і НАТО буцімто загрожує їхній країні тотальним крахом.
