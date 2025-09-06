"Дуже поганий сигнал". Бельгія ухвалила рішення щодо заморожених активів Росії
"Дуже поганий сигнал". Бельгія ухвалила рішення щодо заморожених активів Росії

Бельгія уже пояснила своє рішення
Джерело:  Euronews

Бельгія не буде конфісковувати доходи із заморожених активів країни-агресорки Росії і передавати їх на допомогу Україні. З заявою з цього приводу виступив очільник Міністерства закордонних справ країни Максим Прево.

Головні тези:

  • Максим Прево наголосив, що такі дії можуть негативно вплинути на репутацію країни як центру фінансових послуг.
  • Україна може розраховувати на підтримку Бельгії у межах реалізації гарантій безпеки.

Бельгія уже пояснила своє рішення

Як відверто зізнався Максим Прево, конфіскація російських суверенних активів наразі не є варіантом для його країни.

Він також озвучив прогноз, що цей крок міг би поставити під загрозу репутацію країни як центру фінансових послуг.

Ба більше, на переконання глави МЗС, це рішення вкрай небезпечне загалом для Європейського Союзу.

Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі або в інших місцях Європи.

Максим Прево

Максим Прево

Глава МЗС Бельгії

За словами шефа бельгійської дипломатії, конфіскація доходів із заморожених активів РФ також "підірве довіру до євро".

Що важливо розуміти, Прево навіть відкинув альтернативний план з переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

На цьому тлі він наголосив, що Брюссель долучиться до гарантій безпеки для України у межах "Коаліції рішучих".

Глава МЗС підтвердив, що Бельгія передасть Україні літаки і допоможе з розмінуванням території.

