"Дуже поганий сигнал". Бельгія ухвалила рішення щодо заморожених активів Росії

Бельгія не буде конфісковувати доходи із заморожених активів країни-агресорки Росії і передавати їх на допомогу Україні. З заявою з цього приводу виступив очільник Міністерства закордонних справ країни Максим Прево.

Бельгія уже пояснила своє рішення

Як відверто зізнався Максим Прево, конфіскація російських суверенних активів наразі не є варіантом для його країни.

Він також озвучив прогноз, що цей крок міг би поставити під загрозу репутацію країни як центру фінансових послуг.

Ба більше, на переконання глави МЗС, це рішення вкрай небезпечне загалом для Європейського Союзу.

Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі або в інших місцях Європи. Максим Прево Глава МЗС Бельгії

За словами шефа бельгійської дипломатії, конфіскація доходів із заморожених активів РФ також "підірве довіру до євро".

Що важливо розуміти, Прево навіть відкинув альтернативний план з переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

На цьому тлі він наголосив, що Брюссель долучиться до гарантій безпеки для України у межах "Коаліції рішучих".