ГУР показало зрив прориву армії РФ на Дніпропетровщину — відео

Головне управління розвідки України демонструє нові успіхи воїнів підрозділу “Братство”, які стримують російських загарбників у Донецькій області та унеможливлюють проникнення сил ворога на територію Дніпропетровщини.

Ще одна спроба прориву росіян завершилася провалом

Воїни батальйону “Братство” зі складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України змогли успішно зірвати плани російських загарбників прорватися до кордонів Дніпропетровської області.

Як повідомляє ГУР, малими групами солдати РФ намагалися пройти за лінію зіткнення.

Ба більше, вони здійснювали спроби зайняти вогневі позиції в будівлях для накопичення сил і подальших атак на українські позиції.

Російські загарбники, які вижили після ударів українських дронів, були демілітаризовані штурмовиками “Братства”.

На відео можна побачити вибухові кадри елімінації ворожих укриттів:

Збройна боротьба триває! — наголошують українські розвідники. Поширити

Що важливо розуміти, 30 серпня Сили оборони України змогли зупинити просування російських окупантів у районі Добропілля, що на Донеччині.