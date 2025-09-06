ГУР показало зрив прориву армії РФ на Дніпропетровщину — відео

Головне управління розвідки України демонструє нові успіхи воїнів підрозділу “Братство”, які стримують російських загарбників у Донецькій області та унеможливлюють проникнення сил ворога на територію Дніпропетровщини.
Головні тези:
- Окупанти, які вижили після ударів українських дронів, були ліквідовані штурмовиками “Братства”.
- Дивіться відео роботи українських розвідників.
Ще одна спроба прориву росіян завершилася провалом
Воїни батальйону “Братство” зі складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України змогли успішно зірвати плани російських загарбників прорватися до кордонів Дніпропетровської області.
Як повідомляє ГУР, малими групами солдати РФ намагалися пройти за лінію зіткнення.
Ба більше, вони здійснювали спроби зайняти вогневі позиції в будівлях для накопичення сил і подальших атак на українські позиції.
Російські загарбники, які вижили після ударів українських дронів, були демілітаризовані штурмовиками “Братства”.
На відео можна побачити вибухові кадри елімінації ворожих укриттів:
Що важливо розуміти, 30 серпня Сили оборони України змогли зупинити просування російських окупантів у районі Добропілля, що на Донеччині.
Ба більше, окремі групи ворога вдалося відрізати від постачання.
