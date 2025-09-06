ГУР показало зрив прориву армії РФ на Дніпропетровщину — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР показало зрив прориву армії РФ на Дніпропетровщину — відео

ГУР
ГУР

Головне управління розвідки України демонструє нові успіхи воїнів підрозділу “Братство”, які стримують російських загарбників у Донецькій області та унеможливлюють проникнення сил ворога на територію Дніпропетровщини. 

Головні тези:

  • Окупанти, які вижили після ударів українських дронів, були ліквідовані штурмовиками “Братства”. 
  • Дивіться відео роботи українських розвідників.

Ще одна спроба прориву росіян завершилася провалом

Воїни батальйону “Братство” зі складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України змогли успішно зірвати плани російських загарбників прорватися до кордонів Дніпропетровської області.

Як повідомляє ГУР, малими групами солдати РФ намагалися пройти за лінію зіткнення.

Ба більше, вони здійснювали спроби зайняти вогневі позиції в будівлях для накопичення сил і подальших атак на українські позиції.

Російські загарбники, які вижили після ударів українських дронів, були демілітаризовані штурмовиками “Братства”.

На відео можна побачити вибухові кадри елімінації ворожих укриттів:

Збройна боротьба триває! — наголошують українські розвідники.

Що важливо розуміти, 30 серпня Сили оборони України змогли зупинити просування російських окупантів у районі Добропілля, що на Донеччині.

Ба більше, окремі групи ворога вдалося відрізати від постачання.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни ліквідували ще 960 російських окупантів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 68 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 6 цивільних на Херсонщині та Донеччині
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ посилює терор в Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?